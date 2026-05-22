"500 مليون دولار في الساعة": الذكاء الاصطناعي يرفع صادرات الصين إلى مستويات قياسية

سجّلت صادرات الصين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قفزة قوية خلال نيسان/أبريل 2026، مدفوعة بارتفاع شحنات الرقائق ومعدات الحوسبة، ما ساهم في وصول إجمالي الصادرات إلى مستوى قياسي بلغ 359 مليار دولار.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية ارتفاع الصادرات بنسبة 14% على أساس سنوي، فيما قفزت شحنات أشباه الموصلات بنسبة 100%، وارتفعت صادرات معدات معالجة البيانات، التي تشمل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية ومكوناتها، بنسبة 47%. كما زادت واردات الصين من المنتجات التكنولوجية المتقدمة بنسبة 42%.

وبحسب تقديرات بنكي "غولدمان ساكس" و"نومورا"، فإن المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أسهمت بنحو نصف نمو الصادرات الصينية خلال الشهر الماضي، في وقت تحقق فيه الشركات الصينية عائدات تقارب 500 مليون دولار كل ساعة من التجارة الخارجية.

ورغم استمرار التوترات التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين، لا تزال سلاسل التوريد العالمية تربط الاقتصادين بشكل وثيق عبر قطاع الذكاء الاصطناعي. وانخفضت حصة الولايات المتحدة من صادرات الصين إلى أقل من 9%، وهو أدنى مستوى تاريخي، إلا أن صادرات الدوائر الإلكترونية المتكاملة الصينية تجاوزت 31 مليار دولار للمرة الأولى.

كما ارتفعت صادرات أشباه الموصلات من كوريا الجنوبية وتايوان، بالتوازي مع زيادة استثمارات شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة فرض قيود على وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، بينما تعمل بكين على تعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الرقائق. وتشير تقديرات "مورغان ستانلي" إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي الصيني في رقائق الذكاء الاصطناعي ارتفعت من 10% قبل خمس سنوات إلى نحو 41% في 2025، مع توقعات ببلوغها 86% بحلول 2030.

كما استفادت صادرات السيارات الكهربائية الصينية من التحولات الجارية في الأسواق العالمية، إذ ارتفعت صادرات المركبات بنسبة 54% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتتحول السيارات إلى أحد أبرز محركات النمو التجاري للصين.