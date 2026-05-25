ارتفاع أسعار الذهب وتراجع قيمة الدولار وسط ترقب اتفاق أميركي إيراني

صعدت أسعار الذهب والمعادن النفيسة مع تراجع الدولار وهبوط النفط، وسط ترقب الأسواق لإمكانية إحراز تقدم في التفاهمات الأميركية الإيرانية، الأمر الذي عزز الإقبال على الأصول الآمنة.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم، الإثنين، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون احتمالات ‌تحقيق انفراجة في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحلول الساعة 02:19 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4560.09 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم حزيران/ يونيو، 0.9% إلى 4562.10 دولار للأوقية.

انخفض الدولار، مما جعل المعدن النفيس المقوّم ⁠بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

وقال كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تريد"، تيم واترر، "رفع ترامب آمال السوق في التوصل إلى نوع من الاتفاق مع إيران، مما قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وأثرت هذه التوقعات سلبا في أسعار النفط، وبالتالي، أعطت الذهب دفعة مرحبا بها من منظور التضخم".

وسجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الإثنين، وسط تفاؤل بأن الولايات ⁠المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق سلام على الرغم من استمرار الخلاف بينهما حول قضايا رئيسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ⁠صعدت الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 77.81 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 2.1% إلى 1963.30 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 2.4% إلى 1381.82 دولار للأوقية.

الدولار يتراجع وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز

وجرى تداول الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع في تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، الإثنين، إذ قادت آمال التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز ​أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، رغم تقليل الولايات المتحدة من ‌احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران في القريب العاجل.

وأمام الين، انخفض الدولار 0.2% إلى 158.9 ين، في حين ارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1636 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3476 دولار.

وزاد الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.7162 دولار، وكسب نظيره ⁠النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5869 دولار.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، 0.1% خلال تداولات اليوم إلى 98.95، ​وهو أضعف مستوى له منذ 18 أيار/ مايو.

وأما في مجال العملات المشفّرة، ارتفع سعر بتكوين 0.5% إلى 76961.76 ​دولار، فيما استقر سعر إيثر عند 2091.65 دولار.