النفط يتراجع بأكثر من 4% مع ترقب اتفاق أميركي إيراني

جاء الانخفاض رغم تأكيد الرئيس الأميركي ترامب أن المفاوضات مع إيران ما تزال تحتاج إلى وقت، فيما انعكس التفاؤل على أسواق الأسهم الخليجية التي أغلقت على ارتفاع بدعم من تراجع المخاوف الجيوسياسية واحتمالات إعادة فتح مضيق هرمز.

هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% في بداية التعاملات الآسيوية، الإثنين، مع تنامي التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يساهم في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتهدئة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

وانخفضت العقود ‌الآجلة ⁠لخام برنت 4.64 دولار أو 4.48 بالمئة إلى 98.90 ​دولار ​للبرميل ⁠بحلول الساعة 22:03 بتوقيت غرينتش.

وتراجع ​خام غرب ​تكساس ⁠الوسيط الأميركي إلى 92.18 دولار ⁠للبرميل، ​بانخفاض 4.42 ​دولار أو 4.58 بالمئة.

وجاء هذا التراجع رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي قلل فيها من فرص التوصل إلى اتفاق سريع، مؤكدا أن المفاوضات ما تزال تحتاج إلى مزيد من الوقت.

وقرابة الساعة 11,00 مساء بتوقيت غرينتش الأحد، انخفض سعر خام برنت بنسبة 5,14% ليصل إلى 98,22 دولارا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5,21% ليصل إلى 91,57 دولارا للبرميل.

وقلل ترامب من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، حيث كتب على منصته تروث سوشال أن "المفاوضات تجري في شكل منظم وبنّاء، وقد أبلغت من يمثلونني عدم التسرع في إبرام اتفاق، فالوقت في صالحنا".

وفي السياق، أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الأحد، مع تراجع ​علاوات المخاطر الجيوسياسية في أعقاب أنباء تفيد ‌بأن واشنطن وإيران تقتربان من إبرام اتفاق سلام من شأنه أيضا إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر ⁠الأسهم ​القيادية في مصر مرتفعا 1.5 بالمئة، ​مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 3.4 بالمئة.

واندلعت الحرب بعد أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 شباط/فبراير، لترد الجمهورية الإسلامية بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت دولا عدة في المنطقة.

وتلتزم الولايات المتحدة وإيران بوقف لإطلاق النار منذ 8 نيسان/أبريل، بينما يسعى الوسطاء للتوصل إلى تسوية بين الطرفين في ظل مواصلة إيران فرض قيود على حركة الشحن في مضيق هرمز، وواشنطن محاصرة الموانئ الإيرانية.