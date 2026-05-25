"بلومبرغ": ثلاث صدمات تهدد الأسواق العالمية مع تصاعد الحرب على إيران

نشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرًا حذّرت فيه من تزايد الضغوط على الأسواق العالمية نتيجة تزامن ثلاث أزمات كبرى تتمثل في الحرب المتصاعدة على إيران، وتسارع تأثيرات الذكاء الاصطناعي، وارتفاع مخاطر الائتمان، ما يهدد بمرحلة جديدة من التقلبات الحادة وعدم اليقين الاقتصادي.

وشهدت الأسواق خلال الأيام الماضية تحركات عنيفة بعدما قفز سعر النفط إلى نحو 120 دولارًا للبرميل مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، قبل أن يتراجع لاحقًا عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث فيها عن اقتراب نهاية الصراع.

ورغم هذا التراجع، أكدت "بلومبرغ" أن تداعيات الحرب لا تزال تضغط بقوة على الاقتصاد العالمي، خصوصًا مع استمرار المخاوف من إغلاق مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأدى ذلك إلى زيادة تقلبات الأسواق المالية، إذ ارتفع مؤشر التقلبات "فيكس" فوق مستوى 35 نقطة لفترة وجيزة، بينما سجل مؤشر "إس آند بي 500" تحركات يومية حادة تجاوزت 1% في أكثر من نصف جلسات التداول هذا العام.

وفي موازاة أزمة الطاقة، يثير الذكاء الاصطناعي مخاوف متزايدة لدى المستثمرين، ليس بسبب احتمال فشله، بل نتيجة نجاحه السريع وقدرته على تهديد نماذج أعمال قائمة في قطاعات البرمجيات والخدمات المهنية والإعلام والتمويل.

وأشارت الوكالة إلى أن شركات أشباه الموصلات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي تواجه بدورها ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد في آسيا.

كما تتصاعد المخاوف داخل أسواق الائتمان الخاص، مع ارتفاع معدلات التعثر بين الشركات المقترضة وتزايد القلق من تراكم مخاطر مالية داخل القطاع الذي يقترب حجمه من تريليوني دولار.

وبحسب بيانات وكالة "فيتش ريتينغز"، بلغت حالات التعثر في الائتمان الخاص داخل الولايات المتحدة 5.8% خلال 12 شهرًا حتى كانون الثاني/يناير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء تتبع هذه البيانات.

وتسببت مخاوف التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أيضًا في تغيير توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة، بعدما تحولت رهانات خفض الفائدة في بعض الأسواق إلى توقعات بإمكانية رفعها مجددًا.

ويرى محللون أن خطورة الوضع الحالي تكمن في تزامن هذه الصدمات الثلاث في وقت واحد، ما يقلل فعالية الأدوات التقليدية التي تستخدمها الحكومات والبنوك المركزية لاحتواء الأزمات.

ونقلت "بلومبرغ" عن خبراء استثمار تحذيرات من أن الأسواق قد تكون أكثر هشاشة مما تبدو عليه، خاصة بعد سنوات طويلة من الارتفاعات القوية في أسعار الأسهم والأصول المالية.