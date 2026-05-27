النفط يتراجع مع ترقب تطور المحادثات بين أميركا وإيران

تراجعت أسعار النفط عالميا عقب قفزة الأمس، مع ترقب المتعاملين مؤشرات واضحة للمفاوضات الإيرانية الأميركية، بعدما عرقل تجدد الأعمال القتالية وضربات واشنطن قرب مضيق هرمز الجهود الرامية لإعادة فتحه، وسط آمال برفع الإمدادات قريبا إثر عبور ناقلات غاز.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، عقب ارتفاعها أربعة بالمئة، أمس الثلاثاء، بينما يترقب ​فيه المتعاملون أي مؤشرات واضحة بشأن المفاوضات المعقدة بين إيران ‌والولايات المتحدة بعد أن أدى تجدد الأعمال القتالية إلى عرقلة الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام ​برنت 1.52 دولار أو 1.53 بالمئة إلى 98.06 دولار للبرميل، بحلول الساعة 6:33 ​بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب ⁠تكساس الوسيط الأميركي، 1.90 دولار أو 2.02 بالمئة إلى 91.99 دولار ​للبرميل.

وقفزت أسعار النفط أمس، بعد أن شن الجيش الأميركي ​هجمات جديدة على إيران، مما أضر بالآمال التي سادت مطلع هذا الأسبوع، بشأن احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء ​الحرب.

وقالت إيران أمس إن الولايات المتحدة انتهكت وقف ​إطلاق النار بقصف أهداف قرب مضيق هرمز في حين ذكرت الولايات ‌المتحدة ⁠أن ضرباتها كانت ذات طابع دفاعي.

وكثفت إسرائيل أيضا قصفها على لبنان أمس، مما زاد من الضغوط على جهود التهدئة.

وعقب وقف إطلاق النار في نيسان/ أبريل، الذي استمر ​ثلاثة أشهر، أشارت ​الولايات المتحدة ⁠وإيران إلى إحراز تقدم في المحادثات الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي ​لتدفقات النفط والغاز العالمية. لكن تصاعد الأعمال ​القتالية ⁠في الوقت الراهن يهدد تلك المفاوضات.

غير أن أنباء عبور بعض ناقلات الغاز الطبيعي المسال من مضيق هرمز ⁠في الأيام ​القليلة الماضية، رفعت التوقعات باحتمال ​إعادة فتح الممر المائي قريبا، مما سيزيد من الإمدادات العالمية.