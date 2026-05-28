الذهب يقلص خسائره بعد صدور بيانات التضخم الأميركية

قلّص الذهب خسائره إثر صدور بيانات التضخم الأميركية الموافقة للتوقعات، رغم استمرار انخفاضه. وأوضح المدير العالمي لأبحاث السلع بارت ميليك أن البيانات تمنح الذهب راحةً، ملمحاً لإمكانية تثبيت الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بدلاً من تشديدها.

قلّص الذهب خسائره، اليوم الخميس، بعد صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر نيسان/ أبريل، لكن الأسعار ظلت ​منخفضة للجلسة الثالثة على التوالي، إذ ألقت الشكوك حول اتفاق بين الولايات ‌المتحدة وإيران بظلالها على توقعات أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4428.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 09:16 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة و13:16 بتوقيت غرينتش، بعد أن ​سجل أدنى مستوى له منذ أواخر آذار/ مارس في وقت سابق ​من الجلسة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 4426.20 دولار.

وأظهرت ⁠البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 3.8 بالمئة ​خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في نيسان/ أبريل، بما يتماشى مع التوقعات.

وارتفع ​مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 بالمئة على أساس شهري في نيسان/ أبريل بعد ارتفاعه 0.7 بالمئة في آذار/ مارس.

وقال المدير العالمي لأبحاث السلع لدى تي.دي سكيوريتيز، بارت ميليك، إن هذه ​البيانات تمنح الذهب بعض الراحة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأميركي) قد يختار الإبقاء على أسعار الفائدة، بدلا من تشديد السياسة النقدية.

وأضاف أن الذهب قد ‌يستمر ⁠في الانخفاض بشكل ملحوظ من الآن فصاعدا، والسبب في ذلك هو أنه حتى لو انتهت الحرب الآن، فمن المحتمل أن تبقى أسعار الطاقة مرتفعة.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي عقد في يومي 28 و29 نيسان/ أبريل، ونشرت تفاصيله الأسبوع ​الماضي، أن عددا متزايدا ​من المسؤولين منفتحون ⁠على احتمال الاضطرار إلى رفع أسعار الفائدة.

وينظر عادة إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة ​يميل إلى التأثير سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.

واستهدفت ​إيران قاعدة ⁠جوية أميركية في الكويت، اليوم الخميس، بعدما شنت الولايات المتحدة هجوما وصفته بأنها غارات استهدفت عملية لطائرات إيرانية مسيرة بالقرب من مضيق هرمز، ونفي الرئيس الأميركي، دونالد ⁠ترامب، تقريرا ​أفاد بأنه على وشك التوصل إلى اتفاق ​مع طهران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 73.69 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1887.75 دولار. وانخفض ​البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 1347.31 دولار.