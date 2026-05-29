الاتحاد الأوروبي يدعو إلى رد "أكثر حزما" إزاء اختلال الميزان التجاري مع الصين

دعت المفوضية الأوروبية، الجمعة، التكتُّل إلى التحرّك بشكل أكثر حزما لإعادة التوازن إلى علاقته التجارية المختلّة مع الصين، وذلك عقب محادثات بشأن حماية الصناعات الحيوية من المنافسة الصينية.

وقالت المفوضية: "تُعدّ الصين شريكا مهما، وسيستمر التواصل والحوار معها. ولكن، في الوقت نفسه، فإن الوضع الحالي للعلاقات التجارية والاستثمارية لا يبدو مستداما".

وأضافت: "في ظلّ ترابط المصالح الاقتصادية والأمنية، سيستدعي هذان البعدان ردّا أكثر حزما".

ويتعمّق القلق الأوروبي حيال العجز التجاري مع الصين، إذ بلغ 360 مليار يورو (419 مليار دولار) العام الماضي، ما يعني أن صادرات بكين إلى دول الاتحاد تفوق وارداته منها بشكل كبير.

وعقد مفوّضو الاتحاد الأوروبي اجتماعا لمناقشة الإجراءات التي يمكن للتكتّل اتّخاذها.

غير أن الاتحاد أكد أن "نهجه الشامل لا يزال قائما على تقليل المخاطر، وليس فكّ الارتباط"، إذ يسعى إلى الحفاظ على العلاقات التجارية مع الصين، في موازاة تقليل الاعتماد عليها.

وأوضحت المفوضية أنها ستجري نقاشات في الأسابيع المقبلة، تمهيدا لمزيد من المحادثات بشأن اختلال الميزان التجاري مع الصين، خلال قمة قادة مجموعة السبع في فرنسا بين 15 و17 حزيران/يونيو، وكذلك اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 18 و19 حزيران/يونيو.