الذهب يهبط وسط مخاوف تضخم مرتبطة بالحرب على إيران

تراجع الذهب عالميًّا بنسبة واحد بالمئة مسجلًا 4489.34 دولارًا للأوقية بضغط من صعود الدولار، إثر تجدد التوتر العسكري بين واشنطن وطهران وارتفاع أسعار النفط، مما عزز مخاوف التضخم وتوقعات إبقاء البنوك المركزية على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

تراجع الذهب، الإثنين، إذ أدّى تجدّد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى تزايد ​المخاوف من التضخم، وتعزيز توقعات بأن تبقي البنوك المركزية ‌سياساتها النقدية المتشددة لفترة أطول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 4489.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين، يوم ​الجمعة.

وارتفع الدولار، مما زاد ​من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.

وقال محلل الأسواق لدى "أميركان غولد إكستشينج"، ⁠جيم ويكوف، "من المرجح أن ​يظل الذهب تحت ضغط بسبب توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة ​لفترة أطول، وذلك إلى أن تتوقف عوائد السندات عن الارتفاع ويبدأ تثبيت أو خفض أسعار الفائدة".

وقالت إيران إنها هاجمت قاعدة جوية أميركية، عقب ​غارات أميركية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية مطلع الأسبوع. لكن الرئيس ​الأميركي، دونالد ترامب، قال إن المحادثات مستمرة مع إيران "بوتيرة متسارعة".

وواصلت أسعار النفط ‌ارتفاعها، ⁠مما زاد مخاوف من التضخم مرتبطة بالصراع الإيراني، الأمر الذي قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح ضغوط الأسعار المتزايدة.

وتشير بيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" إلى أن ​المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 54 بالمئة ​أن يرفع ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أسعار الفائدة هذا العام مرة واحدة على الأقل.

وينظر إلى الذهب ​على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكنه يفقد جاذبيته عندما ​تكون ⁠أسعار الفائدة مرتفعة، لأنه لا يدرّ أي عائد.

وسينصبّ اهتمام المتداولين إلى سلسلة من بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، إلى ⁠جانب ​تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 75.26 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1929.60 دولار، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1366.44 دولار.