أسعار النفط ترتفع عند أعلى مستوى في أسبوع

حققت أسعار النفط ارتفاعا هو الأعلى في أسبوع ومنذ 26 أيار/ مايو الماضي، وسط تعاملات متقلبة تترقب فيها الأسواق مستجدات الحرب على إيران.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1%، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط تعاملات ​متقلبة تترقب فيها الأسواق مستجدات الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران بعد الكشف عن ‌أن طهران تدرس اتفاقا محتملا مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار أو 1.1% لتبلغ 96 دولارا عند التسوية في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.60 ​دولار أو 1.7% إلى 93.76 دولارا للبرميل.

وحقق المؤشران أعلى مستوى لهما عند الإغلاق ​منذ 26 أيار/ مايو.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، ⁠أن طهران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة لكنها لم ​تتواصل مع واشنطن منذ بضعة أيام، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب إن المفاوضات مستمرة دون توقف.

وقال محللون في "ريتربوش آند أسوشيتس" للاستشارات في مجال الطاقة في مذكرة "لا تزال (الأسعار) بقطاع النفط شديدة التقلب وسط تصريحات متضاربة من البيت ​الأبيض وإيران وكذلك بين ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".

وذكر ترامب، الإثنين، أن المفاوضات مستمرة وأنه سيجري التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار وفتح ‌مضيق ⁠هرمز خلال الأسبوع المقبل.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء، إن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت قد رفضت مناقشتها سابقا لكنه أوضح أن ذلك لا يضمن التوصل إلى ​اتفاق.

ونقلت وكالة أنباء "​فارس" ⁠الإيرانية عن مصدر مطلع، الثلاثاء، قوله إن تبادل الرسائل المتعلقة بالاتفاق المحتمل أو مذكرة التفاهم توقف قبل ​بضعة أيام. وأضافت الوكالة أن أحدث رسالة من طهران ​إلى واشنطن ⁠كانت "رسالة واضحة" بشأن لبنان حيث تسعى إيران إلى وقف التوغل الإسرائيلي لتنفيذ هجمات ضد حزب الله.

وواصلت إسرائيل غاراتها على جنوب ⁠لبنان، الثلاثاء، ​في تكثيف هجماتها ​بعد يوم من مطالبة ترامب نتنياهو بعدم مهاجمة بيروت تفاديا للمزيد من التصعيد في الحرب ​المستمرة منذ ثلاثة أشهر.