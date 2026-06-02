ارتفاع طفيف للذهب وهبوط النفط واستقرار الدولار

حمل التفاهم أمس بين حزب الله وإسرائيل وتصريح ترامب باستمرار المحادثات مع إيران تداعيات على الاقتصاد العالمي، شملت ارتفاعا طفيفا في سعر الذهب، وهبوطا خفيفا في أسعار النفط، واستقرارا في قيمة الدولار الأميركي.

ارتفع سعر الذهب قليلا اليوم الثلاثاء، مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية ووقف جزئي للهجمات بين حزب الله وإسرائيل، فيما ينتظر المستثمرون تفاصيل عن وضع محادثات السلام الأميركية الإيرانية ‌وسط أنباء متضاربة.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4507.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة 0.5 بالمئة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم آب/ أغسطس، 0.7 بالمئة إلى 4538 دولارا.

وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة "غولد سيلفر سنترال"، إنّ "وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله هو ما يدفع على ما يبدو أسعار ⁠الذهب إلى ارتفاع طفيف"، مضيفا أن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية يدعم المعدن على نحو أكبر.

وفي ما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 75.49 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1947.95 دولار، وزاد سعر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1366.37 دولار.

الدولار مستقر وسط ترقب إحراز تقدم في مفاوضات واشنطن وطهران

استقر الدولار اليوم الثلاثاء في ظل اتباع الأسواق نهج الانتظار والترقب تجاه محادثات السلام بين واشنطن وطهران، مع إعلان لبنان عن وقف إطلاق نار محدود بين حزب الله وإسرائيل.

لكن أوجه عدم اليقين الجيوسياسي الأوسع نطاقا أبقت المتداولين في حالة توتر.

وتعامل المستثمرون بحذر مع أي تقدم نحو إنهاء ‌حرب إيران، نظرا إلى هشاشة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران الذي توصل إليه الطرفان في أوائل نيسان/ أبريل.

وتراجع مؤشر الدولار عن المكاسب التي حققها في وقت سابق، بعد الإعلان اللبناني أمس عن وقف إطلاق النار.

وفي حين أشار الاتفاق إلى درجة من التهدئة، فإنه يظل محدودا في ظل صراع إقليمي أوسع نطاقا عطّل تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وكتبت كريستينا كليفتون، كبيرة محللي العملات في "بنك كومنولث أستراليا"، في مذكرة "نتوقع ⁠أن تتفق الولايات المتحدة وإيران على معاودة فتح مضيق هرمز تدريجيا وتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما للتفاوض بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني في وقت ما هذا الأسبوع".

وأضافت "الأخبار الجيدة بخصوص انتهاء الحرب ستؤثر سلبا في الدولار لأنه من عملات الملاذ الآمن".

واستقر مؤشر الدولار عند 99.17، في حين ارتفع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.1634 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.346 دولار.

النفط يتراجع بعد تصريح ترامب باستمرار المحادثات مع إيران

اتجهت أسعار النفط نحو الانخفاض اليوم الثلاثاء عقب المكاسب الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة، إذ يظل تركيز السوق منصبا على ما إذا كان هناك تقدم يتم إحرازه في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الإثنين ‌إن المحادثات مع إيران مستمرة، في حين أفادت وكالة أنباء تسنيم أن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا، أو 0.79 بالمئة، إلى 94.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:34 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتا، أو 0.92 بالمئة، إلى 91.31 دولار للبرميل.

وقفز كلا الخامين بأكثر من 5 بالمئة في الجلسة السابقة، بعد أن سجلا خسارة شهرية تجاوزت 16 بالمئة في أيار/ مايو على أمل ⁠التوصل إلى اتفاق.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى "فيليب نوفا" إنه "بينما كانت الأسواق تأمل في تجاوز حالة الضبابية وسط توقعات بإبرام اتفاق محتمل، لا يبدو أن شيئا قد تغير بالنسبة للنفط حتى صباح اليوم".