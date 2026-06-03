النفط يرتفع والذهب يتراجع وسط تصاعد التوترات الإقليمية

سجلت أسعار النفط ارتفاعا تجاوز 1% مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط واستمرار تعثر المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، ما زاد المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية، خاصة في منطقة الخليج.

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الأخيرة مدفوعة بتجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط وتعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة، ما أثار مخاوف بشأن استقرار الإمدادات في المنطقة.

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وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب رغم تصاعد التوترات، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح وترقب تطورات المشهد الجيوسياسي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع اندلاع أعمال قتالية جديدة في الشرق الأوسط، حيث ​أطلقت إيران صواريخ على الكويت والبحرين، في حين لم ‌تحرز المحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة تقدما يذكر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أو 1.09 بالمئة، إلى 97.05 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ​1.01 دولار، أو 1.08 بالمئة، إلى 94.77 دولار.

وبلغ كلا المؤشرين أعلى ​مستوى لهما في أسبوع عند التسوية في الجلسة السابقة.

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك (إيه.إن.زد)، إن ‌أي ⁠جهود لمعاودة فتح مضيق هرمز تواجه تحديات، مع زرع إيران ألغاما في أجزاء كبيرة من هذا الممر المائي الحيوي.

وعلى صعيد ​العرض، ⁠ذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت للأسبوع السابع على التوالي الأسبوع ⁠الماضي.

وقالت ​المصادر إن مخزونات النفط الخام تراجعت 6.8 ​مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو أيار.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية ​بشأن المخزونات في الساعة (14:30 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء.

الذهب يتراجع مع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن أدى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مما عزز ​المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من ‌أجل كبح التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4476.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش. وانخفضت أيضا العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس ​آب 0.3 بالمئة إلى 4504.40 دولار.

وقالت رئيسة ‌مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي في كليفلاند بيث هاماك، إن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قريبا إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة بالفعل في التصاعد.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في ​وقت لاحق اليوم، ​وتقرير التوظيف يوم ⁠الجمعة لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأظهرت بيانات الجمارك السويسرية الصادرة أمس أن صادرات الذهب من ​سويسرا انخفضت في أبريل نيسان 20 بالمئة عن الشهر ​السابق، ⁠إذ تباطأت الشحنات إلى بريطانيا والصين، مما عوض ارتفاع الشحنات إلى الهند وهونج كونج.

وشددت الهند القيود على واردات الفضة في محاولة من أكبر مستهلكيها في ⁠العالم ​لكبح الشحنات وتخفيف الضغط على الروبية.

وانخفض سعر الفضة ​في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 74.73 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1932.25 ​دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1365.25 دولار.