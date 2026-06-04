بتكوين تهبط لأدنى مستوى منذ بدء الحرب على إيران

أبرزت موجة الهبوط انفصال أداء بتكوين عن أسهم التكنولوجيا التي سجلت مستويات قياسية، في حين فقدت العملة المشفرة أكثر من نصف قيمتها منذ بلوغها ذروة تاريخية تجاوزت 126,000 دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي...

تراجعت عملة بتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب على إيران، مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط وخوف المستثمرين في أسواق الأصول عالية المخاطر.

وهبطت العملة المشفرة بأكثر من 5% في التعاملات المبكرة في سنغافورة، الخميس، لتتداول دون 62,000 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 6 شباط/فبراير. ووسعت بتكوين خسائرها الأسبوعية إلى نحو 16%، في موجة بيع بدأت بعد أن خفضت شركة "ستراتيجي" التابعة لمايكل سايلور جزءًا من حيازاتها الكبيرة من العملة بنحو 2.5 مليون دولار.

وتُعد "ستراتيجي" خلال السنوات الأخيرة من أبرز الشركات المستثمرة في بتكوين، إذ جعلت من ميزانيتها نموذجًا لخزانة أصول رقمية تقوم على شراء العملة والاحتفاظ بها، ما حوّل أسهمها إلى مؤشر غير مباشر على أداء بتكوين.

وقرأ مستثمرون قرار البيع بوصفه إشارة سلبية، خصوصًا أن الشركة ارتبطت طويلًا بتعهدات بعدم التخارج من حيازاتها. وقال جوش دو، رئيس الاستثمار في "أنيموكا براندز"، إن كسر هذا النهج أضعف ثقة السوق، محذرًا من أن ارتفاع أسعار النفط وتشدد الظروف الاقتصادية الكلية قد يزيدان الضغوط على بتكوين.

وأبرزت موجة الهبوط انفصال أداء بتكوين عن أسهم التكنولوجيا التي سجلت مستويات قياسية، في حين فقدت العملة المشفرة أكثر من نصف قيمتها منذ بلوغها ذروة تاريخية تجاوزت 126,000 دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتظل بتكوين شديدة الحساسية للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، إذ تسارعت خسائرها بعد ضربات ليلية هددت المحادثات الأميركية الإيرانية بشأن اتفاق سلام مؤقت. وتزامن ذلك مع تراجع الأسهم الآسيوية والعقود الأميركية الآجلة في تعاملات صباح الخميس.

وامتدت الضغوط إلى عملات رقمية أخرى، إذ هبطت "إيثر"، ثاني أكبر الأصول المشفرة، إلى أدنى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2025.

وبحسب بيانات "كوين غلاس"، جرى محو نحو 1.5 مليار دولار من الرهانات الصعودية خلال 24 ساعة، وقع قرابة نصفها في الساعات الأربع الأخيرة، مع تصدر بتكوين موجة التصفية.

كما سحب المستثمرون نحو 4 مليارات دولار من صناديق بتكوين المتداولة في البورصة والمدرجة في الولايات المتحدة خلال 12 جلسة متتالية، في أطول موجة تخارج قياسية وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".