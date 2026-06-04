تداعيات حرب إيران: طلبات إعانات البطالة في أميركا تفوق توقعات المحللين

ذكرت وكالة الأنباء الأميركية "أسوشيتد برس" أن عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة في أميركا فاق سقف توقعات المحللين، إذ بلغ عدد الطلبات حتى 30 أيار/ مايو 225 ألف طلب، وسط استمرار الغموض الاقتصادي الذي سبّبته الحرب مع إيران.

متظاهرون في وول ستريت يطالبون بحقوق العاطلين عن العمل، نيويورك (Getty Images)

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب مع إيران.

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أعلنت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعد تقديم 13 ألف طلب جديد، لتصل إلى 225 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 30 أيار/ مايو الماضي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

وأوضحت وكالة الأنباء الأميركية أن هذا الرقم أعلى من توقعات المحللين الذين استطلعت شركة البيانات "فاكت سيت" آراءهم، إذ بلغ سقف توقعات المحللين 211 ألف طلب جديد. وبالرغم من ذلك، فإن عدد الطلبات لا يزال منخفضا مقارنة بالمعايير التاريخية لطلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة.

وتعد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشرا على عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة، وهي مؤشر سريع على أوضاع سوق العمل.