البتكوين دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024

سجل سعر البتكوين انخفاضا إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار الجمعة، وقد وصلت العملة الرقمية إلى 59770,90 دولارا، قبل أن تخفف من خسائرها بشكل طفيف.

انخفض سعر البتكوين إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار الجمعة، للمرة الأولى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2024، متأثرا بانخفاض الإقبال على العملات الرقمية وتراجع المخاطر في الأسواق.

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وتراجعت العملة الرقمية بنحو 6% عند الساعة 16:15 بتوقيت غرينتش، لتصل إلى 59770,90 دولارا، قبل أن تخفف من خسائرها بشكل طفيف.

وبالمقارنة مع أعلى مستوى قياسي سجلته في خريف العام الماضي، انخفض سعرها إلى النصف.

أثار انتخاب دونالد ترامب، الداعم المتحمس للعملات المشفرة، لولاية ثانية في البيت الأبيض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، موجة حماس في هذا القطاع، ما أدى إلى ارتفاع سعر البتكوين إلى ما يقارب 110 آلاف دولار.

ويرجع الانخفاض الحالي إلى عوامل من بينها عملية بيع مفاجئة قامت بها إحدى الشركات، وفق إيما بيرنو، المستشارة في "يوروزايجنسي".

زعزعت عملية بيع مفاجئة قامت بها شركة "ستراتيجي" إحدى أبرز الشركات المالكة للبتكوين، ثقة المستثمرين. فقد كشفت الشركة عن بيعها 32 بتكوين من احتياطياتها، وهي أول عملية بيع من نوعها منذ سنوات.

وقالت بيرنو "على الرغم من أن المبلغ كان ضئيلا، إلا أن دلالته الرمزية كبيرة".

وأضافت "كان السوق يعتقد عموما أن شركة ’ستراتيجي’ لا تنوي بيع البتكوين الخاص بها، وأنها ستواصل تجميعه بغض النظر عن ظروف السوق".

وأشارت بيرنو إلى أن المستثمرين على المدى الطويل قد ينظرون إلى هذا الانخفاض كفرصة للشراء، ولفتت إلى عدة عوامل إيجابية محتملة، من بينها التقدم المحرز في التشريعات الأميركية الداعمة لهذا القطاع.