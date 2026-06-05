"إيثريوم" تهوي لأدنى مستوى منذ أكثر من عام وسط موجة بيع واسعة

يعكس التراجع الحالي استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، في ظل مزيج من العوامل السلبية التي تشمل ضعف التدفقات الاستثمارية، وتراجع الثقة في بعض الأصول الرقمية، وتصاعد المخاوف المرتبطة بالمخاطر التقنية والأمنية...

تراجعت عملة "إيثريوم" إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان/أبريل 2025، مع استمرار الضغوط على سوق العملات المشفرة بعد أسبوع من الخسائر الحادة التي طالت معظم الأصول الرقمية.

وهبطت ثاني أكبر عملة مشفرة بأكثر من 8% لتسجل 1,625 دولارًا في التعاملات المبكرة الجمعة، بينما تراجعت بتكوين بنحو 3.9% إلى ما يزيد قليلًا على 61,000 دولار، لتقترب من مستوى 60,000 دولار الذي ينظر إليه المستثمرون بوصفه حاجزًا نفسيًا مهمًا.

وامتدت موجة التراجع إلى العملات الأصغر، ولا سيما ما يعرف بـ"عملات الخصوصية"، التي تهدف إلى إخفاء تفاصيل المعاملات على شبكات البلوكتشين. وتكبدت عملة "زي كاش" خسائر حادة تجاوزت 50% خلال 24 ساعة، في أكبر هبوط لها منذ أيار/مايو 2021، فيما فقدت "مونيرو" ما يصل إلى 17% من قيمتها.

وجاءت الضغوط على "زي كاش" بعد تقارير تحدثت عن ثغرة أمنية محتملة كان يمكن أن تسمح بإصدار عملات جديدة بصورة غير مشروعة. غير أن مؤسسة "زي كاش" أكدت أنها لم ترصد أي دليل على حدوث إنشاء غير مصرح به للعملات.

وتواصل بتكوين تسجيل أطول سلسلة تراجعات لها منذ آب/أغسطس، في مسار بدأ بعد إعلان شركة "ستراتيجي" بيع جزء من حيازاتها من العملة للمرة الأولى منذ عام 2022، ما أثار مخاوف بين المستثمرين بشأن آفاق السوق.

كما ساهمت التدفقات الخارجة المستمرة من صناديق بتكوين المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة في زيادة الضغوط، إلى جانب اتساع الفجوة بين أداء العملات المشفرة وأسهم التكنولوجيا التي واصلت تسجيل مستويات قياسية.

وقالت كارولين مورون، الشريكة المؤسسة في شركة "أوربت ماركتس"، إن بتكوين تقترب بسرعة من مستوى 60,000 دولار، مشيرة إلى أن هذا المستوى شكّل منطقة دعم قوية في السابق، وأن كسره قد يزيد من الضغوط البيعية في السوق.

ويعكس التراجع الحالي استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، في ظل مزيج من العوامل السلبية التي تشمل ضعف التدفقات الاستثمارية، وتراجع الثقة في بعض الأصول الرقمية، وتصاعد المخاوف المرتبطة بالمخاطر التقنية والأمنية.