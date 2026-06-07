العملات المشفرة البديلة تواجه موجة إخفاقات جديدة

يرى مستثمرون أن السوق دخل مرحلة تركيز على القيمة الحقيقية، بعدما تراجعت وفرة السيولة التي كانت تسمح ببقاء مشاريع تفتقر إلى استخدام واضح أو مبرر اقتصادي مقنع...

حذر تشارلز هوسكينسون، مؤسس شبكة "كاردانو"، من موجة إخفاقات جديدة في سوق العملات المشفرة، بعد إعلان منصة بارزة لتحليلات العملات الرقمية إغلاق أعمالها، متوقعًا أن تختفي مشاريع إضافية وأن تنفد السيولة لدى شركات أخرى، مع انسحاب مزيد من المطورين من القطاع.

وقال هوسكينسون إن العام الحالي سيكون بالغ الصعوبة على سوق العملات المشفرة، في وقت يتجاوز فيه الضغط حدود تراجع "بتكوين" ليكشف أزمة أعمق داخل سوق العملات البديلة.

وهبطت "بتكوين"، أكبر عملة مشفرة في العالم، بأكثر من 6% إلى ما دون 60 ألف دولار في إحدى مراحل التداول يوم الجمعة، لتتراجع بنحو 17% منذ بداية الشهر، وتلامس أدنى مستوياتها منذ عام 2024. وجاء الهبوط وسط ضغوط مرتبطة ببيع شركة "ستراتيجي" جزءًا من حيازاتها، واستمرار خروج الأموال من الصناديق المتداولة المرتبطة بالعملة، إضافة إلى مخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتزامن ذلك مع موجة تصفية واسعة في الأصول الرقمية، تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار خلال 24 ساعة، وفق بيانات "كوين غلاس"، فيما تراجعت الأصول عالية المخاطر عمومًا.

لكن الأزمة تبدو أشد في سوق العملات البديلة، حيث تلاشت مئات المشاريع التي كانت تُعد واعدة، وتبخرت مليارات الدولارات من قيمتها السوقية. وقال محللون إن هذه العملات تضررت أكثر من "بتكوين"، وإن الضغوط لم تعد مرتبطة فقط بدورة هبوط عادية، بل بمشكلات هيكلية تراكمت خلال سنوات.

وساهمت سهولة إصدار العملات الجديدة في تضخم السوق، بعدما بات إنشاء أصل رقمي لا يتطلب بناء شبكة بلوكتشين كاملة كما في السابق. ووفق تقرير لـ"دلفي ديجيتال"، أُنشئت عشرات الملايين من العملات خلال السنوات الأخيرة، لكن أقل من 1700 عملة فقط لا تزال تسجل نشاط تداول يومي مؤثرًا على منصات التداول اللامركزية.

وتتداول معظم العملات المدعومة من شركات رأس المال الجريء دون أسعار إطلاقها، وبعضها بأقل من تلك المستويات بأكثر من 90%، فيما بلغ متوسط العائد لعينة واسعة درستها الشركة نحو سالب 80%.

وتتجه السيولة بشكل متزايد نحو عدد محدود من الأصول والشركات التي تملك استخدامات واضحة، بينما تواجه مشاريع كثيرة صعوبة في تبرير قيمتها أو استمرارها. وقال كوزمو جيانغ، مدير المحافظ لدى "بانتيرا كابيتال"، إن سوق العملات المشفرة خارج "بتكوين" و"إيثر" بلغت ذروتها عام 2021، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد حاليًا عملية فرز واسعة.

وتطال الضغوط حتى مشاريع راسخة مثل "كاردانو"، إذ انخفض عدد المطورين النشطين بدوام كامل في الشبكة بنسبة 32% منذ بداية العام، كما تراجعت الأموال المقفلة في تطبيقاتها اللامركزية بنسبة 35%. وهبطت عملة "إيه دي إيه" التابعة للشبكة بنحو 55% هذا العام إلى نحو 16 سنتًا.

ورغم أن بعض مجالات القطاع تحقق تقدمًا فعليًا، خصوصًا العملات المستقرة والأصول المرمزة وتجارب البنوك في البنية التحتية القائمة على بلوكتشين، فإن ذلك لا ينعكس على معظم العملات التي ظهرت خلال موجات المضاربة السابقة.

ويرى مستثمرون أن السوق دخل مرحلة تركيز على القيمة الحقيقية، بعدما تراجعت وفرة السيولة التي كانت تسمح ببقاء مشاريع تفتقر إلى استخدام واضح أو مبرر اقتصادي مقنع.