تحالف "أوبك+" يزيد حصص إنتاج براميل النفط لشهر تموز/ يوليو

أقرّ تحالف "أوبك+" رفعا محدودا في إنتاج النفط خلال تموز/ يوليو، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على توازن الأسواق وسط اضطرابات جيوسياسية متصاعدة. ويرى مراقبون أن تأثير الزيادة سيبقى محدودا ما دامت المخاوف المتعلقة بتدفقات الطاقة عبر الخليج قائمة.

أعلن تحالف "أوبك+"، الأحد، زيادة جديدة في حصص إنتاج النفط لشهر تموز/ يوليو، قد لا تكون ذا تأثير يذكر في حال استمرت الحرب على إيران وامتدت أزمة إمدادات الطاقة.

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وقال التحالف في بيان عقب اجتماع لدوله عبر الإنترنت، إنه "في إطار التزامها الجماعي باستقرار سوق النفط"، قررت 7 من الدول الأعضاء الـ21 "تنفيذ تعديل في الإنتاج، قدره 188 ألف برميل يوميا" في تموز/ يوليو.

وقال المحلل في شركة "ريستاد إنرجي"، خورخي ليون، إن الزيادة المتوقعة "لا تعني الكثير؛ طالما بقي مضيق هرمز مغلقا".

وأضاف قائلا "لا يعاني السوق من نقص في إعلانات الحصص (الإنتاجية)، بل من نقص في الكميات الفعلية من البراميل القابلة للتداول. وبهذا المعنى، فإن زيادة 188 ألف برميل يوميا ستكون بمثابة إشارة سياسية أكثر منها زيادة حقيقية في العرض".

واتفقت الجهات المعنية على زيادة الإنتاج في اجتماع عبر الانترنت، ضمّ وزراء النفط في الدول الرئيسة في تحالف "أوبك+" وهي: السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، بحسب البيان.

وتماثل الزيادة تلك التي شهدتها الأشهر السابقة، وترى فيها الدول الـ7 فرصة لزيادة أرباحها في وقت تسجل فيه أسعار النفط ارتفاعا تاريخيا.

وأضاف البيان أن الوزراء "أكدوا مجددا أهمية اتباع نهج حذر، والاحتفاظ بمرونة كاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج".

وقال ليون من شركة "ريستاد إنرجي"، إن تحالف "أوبك+" كان حذرا تحسبا لاحتمال تغير مسار الحرب في الخليج، وتخفيف شدّة القبضة الإيرانية على مضيق هرمز.

وأضاف قائلا "عندما يُعاد فتح مضيق هرمز، قد ينتقل السوق بسرعة كبيرة من الخوف من النقص إلى الخوف من الفائض".

وتابع "إن عودة إمدادات ’أوبك+’، واستجابة الولايات المتحدة القوية في قطاع النفط الصخري، وضعف الطلب بعد فترة شهدت ارتفاعا كبير للأسعار، قد تؤدي إلى مشكلة فائض كبير في المعروض في السوق".