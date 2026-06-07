توقعات بنمو حركة السفر الجوي مع انخفاض الأرباح في 2026

يتوقع قطاع الطيران العالمي تسجيل زيادة في أعداد المسافرين خلال عام 2026، إلا أن ارتفاع تكاليف التشغيل الناجمة عن التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود يهدد بخسائر مالية لشركات الطيران.

تتوقع شركات الطيران زيادة في حركة السفر عام 2026، لكن مع انخفاض أرباحها إلى النصف مقارنة بالعام السابق، إذ لا يشكل ارتفاع أسعار وقود الطائرات عائقا كاملا أمام السفر، بحسب توقعات نُشرت الأحد.

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وفي مؤتمره المنعقد في ريو دي جانيرو، توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، "إياتا"، أن تنقل شركات الطيران المنضوية ضمن عضويته، والتي تُمثل 85% من حركة النقل الجوي العالمية، 5,1 مليارات مسافر هذا العام.

ويُشكل هذا الرقم زيادة بنسبة 2,4% عن عام 2025، الذي أشارت التقديرات الأولية إلى أنّ 4,98 مليارات مسافر تنقل خلاله.

وردا على سؤال بشأن تأثير حرب إيران على حركة الطيران مقارنة بتأثير جائحة "كوفيد-19" في فترة 2020-2021، أجاب المدير العام للمنظمة، ويلي والش، "لا أرى أن الأمر يرقى إلى مستوى أزمة".

وقال "إنّ هذا القطاع يعوّل على النمو"، مضيفا "إذا استثنينا تأثيرات ’الشرق الأوسط’، نتوقع نموا بنسبة 3,5%".

غير أن هذا النمو سيترافق مع تراجع في الأرباح إلى النصف مقارنة بالعام الفائت، بل وربما خسائر لشركات الطيران في جنوب غرب آسيا.

وقال والش "أدت الاضطرابات في ’الشرق الأوسط’ نتيجة الحرب وارتفاع أسعار الوقود إلى تراجع توقعات شركات الطيران".

ويُتوقَّع أن تشهد شركات الطيران في الخليج والعراق، التي اعتادت الاستفادة من وفرة وقود الطائرات المنتج محليا، عاما كارثيا. فبعد أن حققت أعلى هامش ربح صافٍ عالميا في العام 2025 بنسبة 9,4%، يُتوقع أن تتكبد خسائر في 2026 مع تراجع الهامش إلى -6,1%.

وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي، قد يكون طريق التعافي على المدى القريب بالنسبة إلى شركات في المنطقة، مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية، قائما على الأسعار التنافسية أكثر منه على انتعاش سريع في حجم الحركة.