الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" يدعو للاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي

تعكس تصريحات هوانغ الرؤية السائدة لدى كبار قادة شركات التكنولوجيا، الذين يراهنون على أن انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات سيقود موجة استثمارية طويلة الأمد في البنية التحتية الرقمية والتقنيات الداعمة لها.

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جينسن هوانغ، أن التراجعات الأخيرة التي طالت أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل فرصة للمستثمرين، مؤكداً أن بناء البنية التحتية اللازمة لهذه التقنية لا يزال في بداياته.

وجاءت تصريحات هوانغ في وقت تعرضت فيه أسهم الذكاء الاصطناعي لضغوط متزايدة، إذ تراجع مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي يوم الاثنين مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على القطاع، بينما تأثرت أسهم التكنولوجيا عالمياً بمخاوف من المبالغة في التقييمات واحتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وقال هوانغ إن العالم ما زال في المراحل الأولى من إنشاء البنية التحتية التي ستدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي مستقبلاً، مضيفاً أن تراجع الأسعار يمنح المستثمرين فرصة للشراء عند مستويات أقل.

وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع عقده هوانغ في سيؤول مع رئيس مجموعة "إس كيه" تشوي تاي وون، بالتزامن مع إعلان "إنفيديا" وشركة "إس كيه هاينكس" توصلهما إلى اتفاق متعدد السنوات لتطوير أجيال جديدة من رقائق الذاكرة المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويمثل الاتفاق دفعة إضافية لـ"إس كيه هاينكس" في منافستها مع "سامسونج إلكترونيكس" في سوق رقائق الذاكرة المتقدمة، الذي يشهد نمواً سريعاً بفعل الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

كما قلصت أسهم "إس كيه هاينكس" جزءاً من خسائرها بعد تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الذي قال إن السوق المحلية لا تزال دون قيمتها الحقيقية.

وشدد هوانغ على أن الذكاء الاصطناعي سيتحول إلى بنية تحتية أساسية للاقتصاد العالمي، على غرار الدور الذي أصبح الإنترنت يؤديه اليوم، مشيراً إلى أن هذا التحول سيعزز الطلب على مراكز البيانات والرقائق المتخصصة خلال السنوات المقبلة.

وتعكس تصريحات هوانغ الرؤية السائدة لدى كبار قادة شركات التكنولوجيا، الذين يراهنون على أن انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات سيقود موجة استثمارية طويلة الأمد في البنية التحتية الرقمية والتقنيات الداعمة لها.