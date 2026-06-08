النفط يرتفع بعد إعلان إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات

ارتفعت أسعار النفط عالميا، إثر تجدد الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، واستجابتها جزئيا لمناشدة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالتهدئة، وسط تحذير "بي.أو.كيه فاينانشال" من توتر المعاملات، وقرار أوبك+ زيادة الإنتاج لمواجهة أزمة مضيق هرمز.

ارتفعت أسعار النفط دولارا، عند التسوية، الإثنين، بعد صعودها بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة في أعقاب إعلان إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات، استجابة لمناشدة الرئيس الأميركي، دونالد ​ترامب.

لكن إيران توعدت بشن هجمات أعنف، إذا واصلت إسرائيل الغارات على حزب الله في لبنان.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار أو 1.3 بالمئة ‌إلى 94.25 دولار للبرميل عند التسوية، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتا، أو 0.8 بالمئة إلى 91.30 دولار للبرميل.

ومنذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 100 يوم، قفز خام برنت 31 بالمئة والخام الأميركي 37 بالمئة. ولامس برنت ذروة عند 126 دولارا للبرميل في نيسان/ أبريل.

وسجلت الأسعار قفزة تجاوزت خمسة بالمئة، بعد أن شنت إسرائيل غارات من جديد على إيران ​وعلى لبنان قبلها، مما بدد آمال التوصل سريعا لنهاية للحرب الأوسع نطاقا في المنطقة.

وضربت إسرائيل مجمع بتروكيماويات في ​جنوب غرب إيران، قالت إنها تستخدمه لإنتاج صواريخ باليستية، وقال الحرس الثوري الإيراني إنه رد ⁠بضربة استهدفت منشأة مماثلة في حيفا.

وجاء ذلك بعد ضرب إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت في مطلع الأسبوع.

وقالت طهران مرارا ​إن أي اتفاق مع واشنطن لإنهاء الحرب يجب أن يشمل وقفا للحملة العسكرية الإسرائيلية على لبنان.

وقال نائب الرئيس ​في "بي.أو.كيه فاينانشال"، دينيس كيسلر، "يجري تداول العقود الآجلة للخام بأسعار أعلى هذا الصباح في معاملات متوترة، وسط تبادل إيران وإسرائيل الهجمات الصاروخية في مطلع الأسبوع".

وطالب الرئيس الأميركي، الإثنين، إسرائيل وإيران "بوقف إطلاق النار فورا".

وقبل الحرب، كان مضيق هرمز ممرا لنحو 20 بالمئة من الإمدادات اليومية العالمية من النفط ​والغاز الطبيعي المسال.

ونُقل عن السفير الإيراني لدى موسكو قوله، إن المضيق سيفتح، لكن وفق شروط جديدة ستحددها إيران ​وسلطنة عُمان، منها فرض رسوم عبور.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، قوله إن حزاما ‌أمنيا ⁠جديدا سيمتد من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن، ومن الخليج إلى البحر الأحمر.

وقال إريك ميرسون من "إس.إي.بي ريسيرش" لأبحاث السوق: "بالنسبة للأسواق، يظل السيناريو الأفضل على المدى القريب هو اتفاق ‘محدود‘ يحل أزمة المضيق ويوقف الضربات القوية... لكسب الوقت".

وقال الحوثيون المتحالفون مع إيران، إنهم سيحظرون دخول السفن المرتبطة بإسرائيل إلى البحر الأحمر، بعد أن ​جددت إسرائيل هجماتها العسكرية على طهران، مما زاد من ⁠المخاوف إزاء الشحن العالمي وتدفقات الطاقة.

أوبك+ يوافق على زيادة الإنتاج

ووسط أزمة الإمدادات الناتجة عن ذلك، وافق تحالف أوبك+، الأحد على زيادة إنتاجه من النفط للمرة الرابعة في ​أربعة أشهر.

وقال محللون إن القرار لن يكون له تأثير يذكر، لأن معظم أعضاء التحالف لن يتمكنوا ​من تحقيق أهدافهم ⁠الإنتاجية، بسبب إغلاق مضيق هرمز، أو بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على البنية التحتية التي أضعفت قدرتها الإنتاجية في حالة روسيا.

وذكروا أن ذلك يرجع إلى إغلاق المضيق أو، في حالة روسيا، إلى هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي أضعفت قدرتها الإنتاجية.

وقال رئيس ​قسم التحليل الجيوسياسي في شركة "ريستاد إنرجي"، خورخي ⁠ليون، في مذكرة "في السوق الحالية، سيكون ​التأثير المادي لمثل هذا القرار قريبا من الصفر".

وخفضت السعودية أسعار البيع الرسمية للنفط الخام إلى المشترين في آسيا في تموز/ يوليو، للشهر الثاني على ​التوالي.