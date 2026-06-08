"بتكوين" تتماسك فوق 60 ألف دولار وسط ترقب لتحركات الأسواق

رغم التعافي النسبي، لا تزال الثقة في السوق ضعيفة، إذ قال غالفين إن شركته خفضت انكشافها على الأصول المشفرة ورفعت مستويات السيولة النقدية إلى أعلى مستوى منذ عامين...

استقرت عملة بتكوين فوق مستوى 60 ألف دولار خلال تعاملات الإثنين، بعدما شهدت هبوطًا حادًا الأسبوع الماضي دفعها إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2024، في وقت يترقب فيه المستثمرون إفصاحات جديدة من شركة "ستراتيجي" وتحركات رئيسها مايكل سايلور.

وارتفعت أكبر العملات المشفرة عالميًا بنحو 3.8% لتقترب من 64200 دولار قبل أن تستقر قرب 63 ألف دولار في التداولات الآسيوية، فيما صعدت عملة "إيثر" بأكثر من 3% لتتداول قرب 1680 دولارًا.

وكانت بتكوين قد هبطت يوم الجمعة إلى 59101 دولار، متراجعة دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز دونالد ترمب بولاية رئاسية جديدة في عام 2024. وجاء التراجع بعد إفصاح شركة "ستراتيجي" عن بيع كمية محدودة من حيازاتها من بتكوين، في أول عملية بيع تنفذها منذ عام 2022.

وأدى ذلك إلى تراجع العملة المشفرة بنحو 18% خلال الأسبوع الماضي، بعدما أثار مخاوف بشأن استدامة الفرضية التي اعتمد عليها كثير من المستثمرين، والقائلة إن "ستراتيجي" ستواصل الاحتفاظ ببتكوين من دون اللجوء إلى البيع.

لكن منشورًا لمايكل سايلور على منصة "إكس" ساعد في تهدئة المخاوف، بعدما لمح إلى إمكانية تنفيذ عمليات شراء جديدة، قائلاً إن الوقت مناسب لإضافة المزيد من نقاط الشراء.

ويرى ريتشارد غالفين، الرئيس التنفيذي لشركة "دي إيه سي إم" المتخصصة في استثمارات العملات المشفرة، أن السوق وصلت إلى مرحلة بيع مفرط، مشيرًا إلى أن المستثمرين يترقبون إفصاح "8-كيه" الذي ستقدمه "ستراتيجي" إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، لما قد يكشفه من تفاصيل حول تعاملات الشركة الأخيرة.

ورغم التعافي النسبي، لا تزال الثقة في السوق ضعيفة، إذ قال غالفين إن شركته خفضت انكشافها على الأصول المشفرة ورفعت مستويات السيولة النقدية إلى أعلى مستوى منذ عامين.

وفقدت بتكوين نحو نصف قيمتها منذ بلوغها ذروة تجاوزت 126 ألف دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط ضغوط ناجمة عن سحب استثمارات من الصناديق المتداولة المرتبطة بالعملة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد التساؤلات حول نموذج شركات خزائن الأصول الرقمية.

كما تعرضت الأسعار لضغوط إضافية بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على إيران، ما عزز حالة الحذر في الأسواق العالمية.

وقال براتيك كالا، مدير المحافظ في صندوق "أبولو كريبتو"، إن ثقة المستثمرين لا تزال هشة للغاية، مضيفًا أن اتجاه السوق في المرحلة المقبلة سيتأثر بدرجة كبيرة بالقرارات التي ستتخذها "ستراتيجي".

وأشار إلى أن بعض المستثمرين لجؤوا إلى شراء عقود خيارات البيع للتحوط من مزيد من التراجعات، بينما يراهن آخرون على أن سايلور وشركته يملكان خطة أوسع قد تعيد الزخم إلى السوق.