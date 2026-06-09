الصادرات الصينية تقفز 19.4% في أيار رغم تداعيات الحرب الإيرانية

سجلت الصادرات الصينية نموا سنويا قويا خلال أيار/ مايو، مدفوعة بارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة، فيما واصلت الواردات تسجيل مكاسب ملحوظة. ويعكس الأداء التجاري قدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على زخمه رغم تداعيات الحرب الإيرانية.

سفينة شحن صينية في ميناء مدينة نانجينغ، صباح اليوم (Getty Images)

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات الصينية خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر19% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة تسارعا في النمو رغم تداعيات الحرب الإيرانية، كما زاد معدل نمو الصادرات خلال أيار/ مايو، مقارنة بمعدل النمو السنوي في نيسان/ أبريل الذي بلغ 1ر14%.

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وتواصل الصادرات الصينية ازدهارها رغم الحرب في إيران، مدعومة بصادرات السيارات والتكنولوجيا والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل أشباه الموصلات.

وفي المقابل، زادت واردات الصين خلال أيار/ مايو بنسبة 4ر27%، مقابل نمو بمعدل 3ر25% سنويا خلال نيسان/ أبريل.

وفي السياق، زادت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 35%، مقابل زيادة بنسبة 11% خلال الشهر السابق.

ويُذكر أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة شهدت تراجعا كبيرا في أغلب الشهور التي تلت عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، في كانون الثاني/ يناير 2025، في حين زادت الصادرات إلى مناطق مثل جنوب شرق آسيا وأوروبا.

وقال رئيس قسم استثمارات الأصول المتعددة في شركة "بي.إن.بي باريبا سيكيورتيز"، وي لي، إن الصادرات تمثّل "ماصّا للصدمات" في نظر الصين، إذ تساعد اقتصادها على تجاوز الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية الذي أدى إلى التضخم في جميع أنحاء العالم.

كما يساهم ازدهار الذكاء الاصطناعي العالمي، والتحول العالمي المتزايد نحو التكنولوجيا الخضراء في دعم هذا النمو.

وقالت كبيرة خبراء اقتصاد منطقة الصين الكبرى في بنك "آي.إن.جي" الهولندي، لين سونغ: "لا تزال السفن والرقائق الإلكترونية والسيارات والبطاريات تشهد طلبا قويا في ظل ازدهار التكنولوجيا، وقد ساهم ارتفاع الأسعار على امتداد سلسلة التوريد التكنولوجية في دعم نمو قيمة التجارة".

وقالت شركة "بي.واي.دي"، أكبر منتج للسيارات الكهربائية في الصين، إنها صدرت خلال الشهر الماضي أكثر من 160 ألف سيارة بزيادة نسبتها 82% سنويا.

وأثار لقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنظيره الصيني، شي جينبينغ، في منتصف الشهر الماضي، الآمال في تحسن حركة التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد اتفاق الزعيمين على تشكيل مجالس للتجارة والاستثمار.