الصين تندد بإدراج "علي بابا" و"بايدو" على قائمة أميركية مرتبطة بالجيش

رغم أن التصنيف لا يفرض قيودًا قانونية مباشرة على معظم الشركات المدرجة، فإنه يُنظر إليه باعتباره خطوة قد تمهد لإجراءات أكثر تشددًا في المستقبل، مثل فرض قيود استثمارية أو تجارية إضافية...

اتهمت الصين الولايات المتحدة بتسييس القضايا الاقتصادية وتوسيع مفهوم الأمن القومي بصورة غير مبررة، عقب إدراج شركات صينية كبرى، من بينها "علي بابا" و"بايدو"، على قائمة أميركية تضم شركات تقول وزارة الدفاع الأميركية إنها مرتبطة أو داعمة للجيش الصيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن بكين تعارض ما وصفه باستخدام مبررات الأمن القومي لقمع الشركات الصينية، داعيًا واشنطن إلى التراجع عن هذه الإجراءات وتصحيح ما اعتبرها ممارسات خاطئة.

وحذر المسؤول الصيني من أن بلاده ستتخذ إجراءات لحماية المصالح المشروعة للشركات المتضررة، من دون الكشف عن طبيعة الخطوات المحتملة.

وتضم القائمة المحدثة التي أصدرتها وزارة الدفاع الأميركية نحو 80 شركة وكيانًا، وتشمل مؤسسات تعمل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. كما أعيد إدراج شركتي تصنيع رقائق الذاكرة "تشانغ شين ميموري تكنولوجيز" و"يانغتسي ميموري تكنولوجيز".

وتصدرت شركات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية قائمة الجهات المستهدفة، إذ شمل القرار شركتي "علي بابا" و"بايدو"، اللتين سارعتا إلى رفض الاتهامات الأميركية.

وأكدت "علي بابا" أن إدراجها على القائمة يفتقر إلى أي أساس، مشددة على أنها ليست شركة عسكرية ولا ترتبط بأي برامج للاندماج المدني العسكري. بدورها، وصفت "بايدو" القرار بأنه غير مبرر، مؤكدة أنها ستسعى إلى استخدام الوسائل القانونية والإدارية المتاحة لإزالة اسمها من القائمة.

ويأتي التصعيد الجديد في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين محاولات لاحتواء التوترات التجارية والتكنولوجية، بعد لقاءات رفيعة المستوى بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال الأسابيع الماضية.

ورغم أن التصنيف لا يفرض قيودًا قانونية مباشرة على معظم الشركات المدرجة، فإنه يُنظر إليه باعتباره خطوة قد تمهد لإجراءات أكثر تشددًا في المستقبل، مثل فرض قيود استثمارية أو تجارية إضافية، ما يثير اهتمام الأسواق العالمية والشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.