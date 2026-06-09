النفط يرتفع والذهب يستقر والدولار يحافظ على مكاسبه

سيطرت حالة من الترقب على الأسواق العالمية مع استمرار الشكوك بشأن استقرار الهدنة بين إيران وإسرائيل، ما أبقى المستثمرين في موقف حذر. و

شهدت الأسواق العالمية تحركات حذرة مع استمرار حالة الترقب بشأن مستقبل الهدنة بين إيران وإسرائيل، إذ سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا وسط غياب رؤية واضحة بشأن استقرار الأوضاع في المنطقة.

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في المقابل، استقرت أسعار الذهب مع تقييم المستثمرين لتداعيات التهدئة واحتمالات التضخم، بينما حافظ الدولار على قربه من أعلى مستوياته في نحو شهرين، مدعوما بحالة عدم اليقين التي ما تزال تهيمن على المشهد الجيوسياسي والاقتصادي.

النفط يرتفع وسط شكوك حول صمود هدنة إيران وإسرائيل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن تركت ​إيران وإسرائيل الباب مفتوحا أمام احتمال استئناف ‌تبادل الهجمات بينهما على الرغم من أنهما أوقفتا الأعمال القتالية استجابة لمناشدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وصعدت ​العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا ​بما يعادل 0.14 بالمئة إلى 94.38 دولار ⁠للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت غرينتش، في ​حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ​الأميركي 11 سنتا أو 0.12 بالمئة إلى 91.41 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد زات بما يصل إلى خمسة ​بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن قلل تجدد ​الضربات الإسرائيلية على إيران والهجمات في لبنان من الآمال في ‌نهاية ⁠وشيكة للحرب الأوسع نطاقا، لكنها قلصت مكاسبها بعد أن أعلنت القوات المسلحة الإيرانية انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل.

وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق ​لدى كيه.سي.إم ​تريد "رغم وجود ⁠بعض الارتياح حيال أحدث توقف للضربات المباشرة، فإن المستثمرين غير مقتنعين ​بأن الهدنة ستصمد".

وأضاف أن ما يسيطر ​على ⁠التوقعات في السوق هو استمرار حالة الضبابية لا التوصل إلى حل دائم. أعلنت إيران وإسرائيل وقف تبادل ⁠الهجمات ​بعد مناشدة ترامب، غير ​أن طهران قالت إنها ستستأنف الهجمات إذا واصلت إسرائيل ضرب ​حزب الله في لبنان.

الذهب يستقر وسط ترقب هدنة إيران وإسرائيل وبيانات التضخم الأميركية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ يعكف المتعاملون على تقييم وقف إطلاق النار ​الهش بين إسرائيل وإيران مع ترقب أي ‌مؤشرات على إحراز تقدم في الصراع الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط وتركيز الاهتمام على المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار ​الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4332.50 ​دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0222 بتوقيت غرينتش.

وفي ⁠الجلسة السابقة، سجل الذهب أدنى مستوى له ​في أكثر من شهرين.

وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "يسود الهدوء تعاملات الذهب، ​إذ يتشكك المتعاملون في استمرارية وقف إطلاق ​النار بين إيران وإسرائيل ويبقون على حذرهم قبل صدور بيانات ‌التضخم ⁠الأميركية المهمة هذا الأسبوع، والتي ستساعد في تشكيل توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية ​0.7 بالمئة إلى 67.71 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1751.39 دولار، بينما ارتفع البلاديوم ​0.8 بالمئة إلى 1213.89 دولار.

الدولار قرب قمة شهرين وسط ضبابية

ظل الدولار يوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى له في شهرين، إذ صعد مقابل معظم العملات الرئيسية في ظل حالة الضبابية ​التي تكتنف الوضع في الشرق الأوسط، مما حد من الإقبال ‌على المخاطرة ورفع رهانات المتعاملين على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وسجل اليورو 1.1528 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني 1.3335 دولار، وذلك بانخفاض لكليهما بنحو 0.05 بالمئة حتى الآن ​في التعاملات الآسيوية بعد أن سجلا في الجلسة السابقة أدنى مستوياتهما ​في شهرين.

وانخفض الدولار الأسترالي الشيد التأثر بالمخاطر 0.1 بالمئة إلى 0.7039 دولار أميركي، بينما سجل ‌الدولار ⁠النيوزيلندي 0.5804 دولار أميركي.

وتراجع الين إلى 160.295 مقابل الدولار لتواصل العملة اليابانية التذبذب حول مستوى 160 الذي يعتبر إلى حد كبير العتبة لأي تدخل رسمي محتمل.

أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات ​تشمل الين واليورو، ​فقد استقر عند ⁠100.03 ليظل غير بعيد عن أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله يوم الاثنين عند 100.21.

وقال رودريجو كاتريل ​محلل العملات لدى إن.إيه.بي في بودكاست "عندما تفكر بشأن فكرة اتفاق ​سلام ⁠أو نوع من الهدنة... ما الذي حققناه في الأسبوعين الماضيين؟ ليس الكثير".

وأضاف "شهدنا ارتفاعا للدولار بسبب هذه الحالة من الضبابية، لكن أيضا بسبب البيانات القوية في الولايات ⁠المتحدة".

واستقر ​اليوان في المعاملات الخارجية عند 6.7857 مقابل الدولار ​قبل صدور بيانات التجارة في وقت لاحق من اليوم والتي من المتوقع أن تظهر أن ​مستوى النمو في الصادرات الصينية ارتفع في مايو أيار.