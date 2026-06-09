تراجع أسعار النفط بـ4% بعد توقف الهجمات بين إسرائيل وإيران

سجّل سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم آب/ أغسطس تراجعا بنسبة 4,27% إلى 90,23 دولارا، بعدما هبط لفترة وجيزة إلى 89,57 دولارا، في أدنى مستوى له منذ 17 نيسان/ أبريل.

انخفضت أسعار النفط بنحو 4%، الثلاثاء، بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة عقب دعوة ​الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بشكل فوري.

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قرابة الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، سجّل سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم آب/ أغسطس تراجعا بنسبة 4,27% إلى 90,23 دولارا، بعدما هبط لفترة وجيزة إلى 89,57 دولارا، في أدنى مستوى له منذ 17 نيسان/ أبريل.

أما نظيره الأميركي، برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم تموز/ يوليو، فتراجع بنسبة 5,10% إلى 86,64 دولارا.

وقال الرئيس الأميركي "نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيدا جدا".

وتوقّفت الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران الإثنين، ما أعاد الزخم للجهود الدبلوماسية.

إلا أن التصعيد في نهاية الأسبوع يثبت أن وقف إطلاق النار ما زال هشّا.

وأشارت إيران إلى أنه "في حال تواصل العدوان والأعمال العدائية، بما في ذلك في جنوب لبنان، سيتم اتخاذ إجراءات أشدّ من ذي قبل".

إلا أن الجيش الإسرائيلي أصدر الثلاثاء إنذارا لسكان مدينة صور ومحيطها في جنوب لبنان بوجوب الإخلاء، تمهيدا لشن لهجمات ادعى أنها ضد حزب الله.

واعتبر المحلّل في شركة "غلوبال ريسك مانجمنت" آرني لومان راسموسن، أن "السوق تعوّل على حلّ سريع".

ولفت إلى أنه يمكن تفسير ميل الأسعار إلى الهبوط بتراجع واردات الصين من النفط "بنسبة 29% خلال عام واحد، وانخفاضها بنحو 50% مقارنة بمستوياتها المسجّلة في مطلع العام".

وأوضح راسموسن، أن إستراتيجية البلاد القائمة على استخدام احتياطاتها الضخمة لتفادي الشراء بأسعار مرتفعة، كانت العامل الأهم في تحقيق توازن السوق في الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال المحلّل في مصرف "كومرتسبنك" كارستن فريتش، "نشهد زيادة كبيرة في الصادرات النفطية من الولايات المتحدة"، وهو ما يسهم أيضا في إبقاء الأسعار عند مستويات منخفضة.

هذه التدابير لا تعني تراجع الحاجة إلى النفط، بل تعني ببساطة أن الاحتياطيات العالمية تتيح الحد من ارتفاع الأسعار.

وتبقى إعادة فتح مضيق هرمز العامل الحاسم لسوق النفط، إذ بدون ذلك يبقى تراجع الأسعار محدودا، وفق كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في مجموعة التداول "إكس تي بي".