صادرات الصين تقفز بدفعة الذكاء الاصطناعي وتسجل فائضًا تجاريًا قياسيًا

رغم كون الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، تراجعت وارداتها من الخام خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

سجلت التجارة الخارجية الصينية أداءً أقوى من التوقعات خلال أيار/مايو، مدفوعة بالطلب العالمي المتزايد على معدات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ارتفاع الصادرات والواردات وتحقيق أكبر فائض تجاري منذ مطلع العام.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاع الصادرات بنسبة 19% على أساس سنوي خلال أيار/مايو، متجاوزة توقعات الأسواق التي رجحت نموًا بنحو 15%، فيما قفزت الواردات بنسبة 27%، ليرتفع الفائض التجاري إلى 105.4 مليار دولار.

ويرى اقتصاديون أن الطفرة العالمية في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أصبحت أحد أبرز محركات التجارة الآسيوية، إذ عززت الطلب على مكونات مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية ومعدات الحوسبة المتقدمة.

وانعكس ذلك بوضوح على الصادرات الصينية، حيث ارتفعت شحنات أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها بنسبة 66% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة أسرع نمو منذ عام 2010، بينما قفزت صادرات الدوائر المتكاملة بنسبة 111%، وهي أعلى وتيرة منذ عام 2013.

كما شهدت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نموًا بنسبة 36%، في أقوى زيادة منذ عام 2021، مواصلة تعافيها بعد سنوات من التراجع المرتبط بالتوترات التجارية بين البلدين.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات الصينية مع زيادة مشتريات الشركات من الرقائق والمعدات الأجنبية اللازمة لقطاع التكنولوجيا، في وقت سجلت فيه صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات إلى الصين نموًا تجاوز 200% خلال أيار/مايو.

ورغم الأداء القوي للتجارة الخارجية، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تفاوتًا بين القطاعات، إذ تتركز المكاسب في الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بينما تواصل قطاعات تقليدية، مثل الملابس والمنتجات الاستهلاكية، تسجيل نمو محدود.

ويشير هذا التباين إلى استمرار ضعف الطلب المحلي في أجزاء واسعة من الاقتصاد، رغم ازدهار الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا، وهو ما يضع صانعي السياسات أمام تحدي تحقيق نمو أكثر توازنًا.

كما قد يمنح الأداء القوي للصادرات السلطات الصينية هامشًا أكبر للتعامل مع ارتفاع قيمة اليوان، خصوصًا أن المنتجات عالية التقنية أقل تأثرًا بتقلبات أسعار الصرف مقارنة بالصناعات كثيفة العمالة.

وفي الوقت ذاته، ساهم ارتفاع أسعار النفط والرقائق والمعادن عالميًا في زيادة أسعار الصادرات الصينية خلال الأشهر الأخيرة، بينما بقيت المنافسة المحلية القوية عاملًا يحد من قدرة كثير من الشركات على رفع أسعار منتجاتها.

ورغم كون الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، تراجعت وارداتها من الخام خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار التحولات في هيكل الطلب داخل الاقتصاد الصيني.