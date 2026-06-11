تراجع الأسهم الأميركيّة: مخاوف الذكاء الاصطناعي تضغط على "وول ستريت"

تتزايد التحذيرات من ارتفاع تقييمات الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما حققت أسهم التكنولوجيا وشركات الرقائق مكاسب قوية خلال الفترة الماضية...

تراجعت الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ مع تعرض أسهم كبرى شركات التكنولوجيا وشركات الرقائق الإلكترونية لموجة بيع جديدة، في وقت عززت فيه التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط مخاوف المستثمرين بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.6% ليسجل أدنى مستوياته في خمسة أسابيع، فيما هبط مؤشر شركات أشباه الموصلات 3.6% وسط عمليات جني أرباح في الأسهم المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وجاءت الضغوط على الأسواق بالتزامن مع استقرار خام غرب تكساس الوسيط قرب مستوى 90 دولارًا للبرميل، بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب هدد فيها بتوجيه ضربات جديدة لطهران وانتقد تباطؤ المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق مؤقت.

وفي الوقت ذاته، تتزايد التحذيرات من ارتفاع تقييمات الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما حققت أسهم التكنولوجيا وشركات الرقائق مكاسب قوية خلال الفترة الماضية.

ويستعد المستثمرون كذلك لموجة كبيرة من الطروحات وجمع التمويل المرتبط بمشاريع الذكاء الاصطناعي، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الأسواق على استيعاب الإصدارات الجديدة وتأثيرها في التقييمات الحالية.

وقال مارك هاكيت من شركة "نيشن وايد" إن الأسواق تشهد فترة تصحيح طبيعية بعد صعود قوي، مشيرًا إلى أن المستثمرين قد يلجؤون إلى توفير السيولة للمشاركة في صفقات وطروحات مرتقبة لشركات كبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، يهدد استمرار التوترات في الشرق الأوسط بتعقيد المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، ما يثير مخاوف من بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية واحتمال تشديد السياسة النقدية الأميركية قبل نهاية العام.

وقال بريت كينويل من شركة "إيتورو" إن الأسواق كانت تراهن على تهدئة سريعة في المنطقة، إلا أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما قد يعرقل تراجع التضخم.

وطغت هذه المخاوف على بيانات التضخم الأميركية الأخيرة، التي أظهرت تسارع مؤشر أسعار المستهلكين في أيار/مايو إلى أسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، رغم أن التضخم الأساسي جاء أقل من توقعات الأسواق.

من جهته، رأى كريس زاكاريلي من شركة "نورثلايت" لإدارة الأصول أن تراجع التوترات وعودة حركة الشحن إلى طبيعتها قد يسهمان في خفض التضخم تدريجيًا ويجنبان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن استمرار الأوضاع الحالية يجعل التوقعات الاقتصادية أكثر ضبابية.