تراجع أسعار النفط بعد إلغاء ترامب خطط ضربات إيران

سجلت أسعار النفط تراجعا عند التسوية الخميس وبعد إعلان ترامب إلغاء خططه لشن هجمات جديدة على إيران، وقد نزلت العقود الآجلة لخام برنت 2.72 دولار، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.32 دولار.

تراجعت أسعار النفط عند التسوية، الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء خطط لشن هجمات على إيران في غضون ساعات، وهو تحرك زاد من توقعات ​إبرام اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

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ونزلت العقود الآجلة ‌لخام برنت 2.72 دولار بما يعادل 2.9% إلى 90.38 دولارا للبرميل عند التسوية، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.32 دولار أو 2.6% إلى 87.71 دولارا.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه ألغى الهجمات المزمعة على إيران لأن المناقشات أحيلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية ​وتحالف واسع من القوى الإقليمية. ولم يشارك تفاصيل النقاط النهائية التي قال إن إيران ​وافقت عليها.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن طهران لم توافق ⁠على نص أي اتفاق. ودأب ترامب على القول إن الاتفاق مع إيران بات وشيكا، ليهدد ​طهران بعد ذلك مرة أخرى عندما لا توافق على مطالبه.

وهدد ترامب في وقت سابق بضرب ​إيران "بقوة شديدة". ومع ذلك، قالت مصادر إيرانية ومسؤولون غربيون إن المحادثات غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق سلام مبدئي بين الجانبين تكتسب زخما.

استمرار عبور السفن التجارية من مضيق هرمز

أعلنت إيران، الأربعاء، إغلاق مضيق هرمز، بما في ذلك ​أمام ناقلات النفط والسفن التجارية، قائلة إن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار.

ويعبر من ​هذا الممر البحري نحو 20% من شحنات النفط والغاز العالمية. وأغلقت إيران المضيق بعد تعرضها لهجمات من ‌الولايات ⁠المتحدة وإسرائيل في أواخر شباط/ فبراير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقال الجيش الأميركي، الأربعاء، على منصة "إكس" إن السفن التجارية واصلت العبور من المضيق وإليه. وذكر أن السفن الحربية الأميركية في المضيق لم تُستهدف. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن سفنا أميركية قريبة منها استهدفت ​بصواريخ وطائرات مسيرة.

وتشير بيانات ​مجموعة بورصات لندن وشركة ⁠كبلر إلى مغادرة ثلاث ناقلات أخرى للغاز الطبيعي المسال من المضيق مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها وتتجه إلى آسيا على الرغم من ​أن التوقيت لم يتضح.

ومع إعلان الهند عن واقعة في سفينة قبالة ​ميناء شناص ⁠في سلطنة عمان في وقت سابق الخميس، وهي الواقعة الثالثة من نوعها هذا الأسبوع، قالت مصافي التكرير الهندية لـ"رويترز" إنها حصلت على ما يكفي من النفط الخام لتلبية احتياجاتها حتى آب/ أغسطس ⁠على الأقل.

وفي ​الوقت نفسه، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن ​مخزونات الخام الأميركية تراجعت 7.2 مليون برميل إلى 426.5 مليون في الأسبوع المنتهي في الخامس من حزيران/ يونيو، مقارنة بتوقعات ​المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" لانخفاض أربعة ملايين برميل.