منظمة العمل الدولية تعتمد أول معاهدة لحماية العاملين عبر المنصات الرقمية

ينص الاتفاق على شمول جميع العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية بالحماية، بصرف النظر عن تصنيفهم الوظيفي أو طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربطهم بالمنصات التي يعملون من خلالها.

اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية أول معاهدة دولية مخصصة لتعزيز حقوق وحماية العاملين في المنصات الرقمية، في خطوة تستهدف مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل والاقتصاد الرقمي.

وجاء إقرار المعاهدة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي للمنظمة، بعد سنوات من المفاوضات والنقاشات بين الحكومات وأصحاب العمل وممثلي العمال بشأن تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.

وينص الاتفاق على شمول جميع العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية بالحماية، بصرف النظر عن تصنيفهم الوظيفي أو طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربطهم بالمنصات التي يعملون من خلالها.

وأُقرت المعاهدة بالإجماع خلال الجلسة العامة، قبل إعلان اعتمادها رسميًا من قبل رئاسة المؤتمر.

وقالت ممثلة البرازيل إن الاتفاقية من شأنها تحسين أوضاع ملايين العاملين حول العالم، ووصفتها بأنها خطوة مهمة نحو تطوير سياسات عامة تضمن حقوق العاملين عبر المنصات الرقمية وتعزز حمايتهم.

وفي المقابل، شددت عدة دول، من بينها الهند وبنغلادش والولايات المتحدة، على أهمية تطبيق المعاهدة بطريقة مرنة تراعي الفوارق بين الأنظمة القانونية والاقتصادية الوطنية، بما يسمح للدول بمواءمة التزاماتها مع أوضاع أسواق العمل المحلية.

ويُنظر إلى الاتفاقية الجديدة باعتبارها أول إطار دولي شامل يستهدف تنظيم ظروف العمل في اقتصاد المنصات الرقمية، الذي شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة مع تنامي الاعتماد على تطبيقات النقل والتوصيل والخدمات الرقمية المختلفة.