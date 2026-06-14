إدراج "سبيس إكس" يعطي دفعة قوية لـ"بيتكوين" في كبرى شركات التكنولوجيا

يعكس هذا التوجه اتساع استخدام بيتكوين كأصل احتياطي مالي خارج نطاق الشركات التي تبنت هذه الإستراتيجية مبكرا، مع تزايد اهتمام المؤسسات الكبرى بالعملة المشفرة رغم استمرار التقلبات في الأسواق...

اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة "ستراتيجي"، مايكل سايلور، أن إدراج شركة "سبيس إكس" في البورصة يمثل محطة مهمة في مسار تبني الشركات الكبرى لعملة بيتكوين، مشيرا إلى أن ربع شركات مجموعة "ماغ 8" التكنولوجية باتت تحتفظ بالعملة المشفرة ضمن أصولها.

وجاءت تصريحات سايلور عقب الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس"، إذ هنأ الشركة ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك، معتبرا أن امتلاك "سبيس إكس" و"تسلا" لبيتكوين يمنح العملة موطئ قدم داخل واحدة من أكثر مجموعات الشركات تأثيرا في قطاع التكنولوجيا.

ووفقا لبيانات منصة "بيتكوين تريجوريز"، تمتلك "سبيس إكس" نحو 18,712 بيتكوين، بينما تحتفظ "تسلا" بحوالي 11,509 بيتكوين، ليصل إجمالي ما تملكه الشركتان إلى 30,221 بيتكوين.

وتزامنت تصريحات سايلور مع أداء قوي لسهم "سبيس إكس" في أولى جلسات تداوله، إذ ارتفع خلال التداولات بما يصل إلى 31% قبل أن يقلص جزءا من مكاسبه ويغلق مرتفعا بنحو 19% مقارنة بسعر الطرح الأولي. كما تجاوزت القيمة السوقية للشركة لفترة وجيزة حاجز تريليوني دولار، ما عكس إقبالا استثماريا واسعا على السهم.

ويرى سايلور أن أهمية الحدث لا تقتصر على نجاح الاكتتاب، بل تمتد إلى ترسيخ مكانة بيتكوين كأصل احتياطي لدى الشركات. وتواصل "ستراتيجي" تصدر قائمة أكبر الشركات المالكة للعملة المشفرة عالميا، إذ تمتلك 845,256 بيتكوين، بفارق كبير عن بقية الشركات المدرجة.

كما تحتل "سبيس إكس" موقعا متقدما بين أكبر الشركات المالكة لبيتكوين، حيث تأتي في المرتبة الثامنة عالميا وفقا لبيانات "بيتكوين تريجوريز"، خلف شركات من بينها "ستراتيجي" و"توينتي ون كابيتال" و"ميتابلانيت" و"مارا هولدينغز".

وتشير البيانات إلى استمرار توسع تبني بيتكوين على مستوى الشركات المدرجة، إذ بلغ إجمالي ما تحتفظ به الشركات العامة نحو 1.26 مليون بيتكوين، بقيمة تقارب 80.56 مليار دولار، موزعة على 199 شركة. كما ارتفعت الحيازات المجمعة للشركات بنحو 3% خلال الشهر الماضي.

ويعكس هذا التوجه اتساع استخدام بيتكوين كأصل احتياطي مالي خارج نطاق الشركات التي تبنت هذه الإستراتيجية مبكرا، مع تزايد اهتمام المؤسسات الكبرى بالعملة المشفرة رغم استمرار التقلبات في الأسواق.

وفي أحدث التداولات، جرى تداول بيتكوين قرب مستوى 61,242 دولارا، بعدما تراجعت بنحو 3.1% خلال 24 ساعة و8% خلال أسبوع، في ظل استمرار تأثر الأسواق بعوامل اقتصادية تشمل ارتفاع عوائد السندات الأميركية وتوقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.