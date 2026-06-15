اتفاق أميركا وإيران يدفع بتكوين لأعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنحو 3% خلال التداولات الآسيوية لتتجاوز 65 ألف دولار، بينما سجلت عملات أخرى مكاسب أكبر، إذ صعدت "إيثر" بنحو 3.7%، كما حققت "سولانا" و"إكس آر بي" ارتفاعات لافتة...

قفزت أسعار العملات المشفرة مع تنامي التفاؤل في الأسواق عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز، ما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر ودفع بتكوين إلى أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنحو 3% خلال التداولات الآسيوية لتتجاوز 65 ألف دولار، بينما سجلت عملات أخرى مكاسب أكبر، إذ صعدت "إيثر" بنحو 3.7%، كما حققت "سولانا" و"إكس آر بي" ارتفاعات لافتة.

وجاء هذا التعافي بعد فترة من الضغوط التي دفعت بتكوين إلى الهبوط دون مستوى 60 ألف دولار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024. وتفاقمت موجة التراجع إثر إعلان شركة "ستراتيجي" بيع جزء محدود من حيازاتها من بتكوين، إلى جانب خروج تدفقات مالية كبيرة من الصناديق المتداولة المرتبطة بالعملة.

ويرى محللون أن مستوى 67 ألف دولار يمثل نقطة فنية مهمة لبتكوين خلال الفترة المقبلة، في ظل تلاقي عدة مؤشرات تداول عند هذا المستوى، بينما لا تزال تداعيات تحركات شركة "ستراتيجي" حاضرة في السوق رغم تراجع تأثيرها المباشر على معنويات المستثمرين.

واكتسبت الأصول الخطرة دعمًا إضافيًا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اكتمال اتفاق السلام مع إيران، وما رافقه من توقعات بانتهاء القيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

وانعكس هذا التحول على مختلف الأسواق، إذ ارتفعت الأسهم الآسيوية وصعدت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية، في حين تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% مع انحسار المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المرتقب هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن يشكل مسار أسعار الفائدة العامل الأبرز في تحديد اتجاه سوق العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة. ويحذر محللون من أن أي إشارات إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة قد تضغط مجددًا على أسعار الأصول الرقمية.