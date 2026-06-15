الأسواق تتفاعل مع الاتفاق: النفط يخسر 4% والذهب يواصل المكاسب

عكست الأسواق العالمية استجابة سريعة للإعلان عن الاتفاق الأميركي الإيراني، إذ أعاد انحسار المخاوف الجيوسياسية تشكيل توقعات المستثمرين بشأن الطاقة والتضخم والسياسة النقدية، ما انعكس بوضوح على حركة السلع الرئيسية.

تراجعت أسعار النفط، الإثنين، بنحو 4% عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وخفض التصعيد في الشرق الأوسط، وسط توقعات بانحسار المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة وإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب، مع توجه المستثمرين إلى المعدن النفيس ترقبًا لتداعيات الاتفاق على الأسواق العالمية، وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تنفيذ بنود التفاهم والمرحلة المقبلة من المفاوضات.

ارتفع الذهب بأكثر من اثنين بالمئة بعدما قال مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران إن البلدين توصلا إلى ​اتفاق لإنهاء الصراع بينهما، ما دفع أسعار النفط إلى التراجع وهدأ ‌المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 4322.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0312 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو حزيران. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة ​للذهب تسليم أغسطس آب 2.5 بالمئة إلى 4344.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ​الفضة في المعاملات الفورية 3.6 بالمئة إلى 70.39 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 3.3 بالمئة إلى 1773.70 ​دولار كما زاد البلاديوم 3.3 بالمئة إلى 1324.75 دولار.

وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ مارس آذار، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب، ونائب وزير الخارجية الإيراني إن البلدين توصلا إلى اتفاق ‌مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.58 دولار أو 4.10 بالمئة إلى 83.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت غرينتش، ​كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.01 دولار أو ​4.72 بالمئة إلى 80.87 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "انخفاض ​أسعار النفط ونزول الدولار بسبب تراجع المخاطر الجيوسياسية والتوقعات بإعادة فتح مضيق ​هرمز يساعدان في تهدئة توقعات التضخم".

وأضاف "يوفر هذا المزيج للمعدن النفيس أفضل دعم شهده في الأسابيع ‌القليلة ⁠الماضية، إلا أن استمراره سيعتمد على مدى صمود اتفاق السلام".

وكانت أسعار الذهب تعرضت لضغوط منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير شباط.

وتسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في ارتفاع حاد لأسعار النفط العالمية، ما أجج المخاوف ​بشأن التضخم وعزز التوقعات ​بأن تظل ⁠أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.