الاتفاق الأميركي الإيراني يدفع الأسواق الأوروبيّة للصعود

ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعًا بمكاسب أسهم شركات التعدين والسفر، فيما شهدت أسواق لندن وفرانكفورت وباريس ومدريد وميلانو ارتفاعات جماعية. كما قفز مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 5% مع تزايد التفاؤل بعودة الملاحة عبر المضيق...

سجلت الأسواق المالية العالمية مكاسب قوية مع بداية الأسبوع عقب الإعلان عن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات الطاقة، ما خفف المخاوف الجيوسياسية ودفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعًا بمكاسب أسهم شركات التعدين والسفر، فيما شهدت أسواق لندن وفرانكفورت وباريس ومدريد وميلانو ارتفاعات جماعية. كما قفز مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 5% مع تزايد التفاؤل بعودة الملاحة عبر المضيق.

في المقابل، تعرضت أسهم شركات الطاقة لضغوط، إذ تراجعت أسهم "بي بي" و"شل" بعد انحسار التوقعات بتحقيق مكاسب استثنائية مرتبطة باضطرابات الإمدادات خلال الأزمة.

وهبط سعر خام برنت بنحو 4% إلى أدنى مستوى له منذ آذار/مارس، مع ترقب توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران في سويسرا نهاية الأسبوع. ورغم التراجع، لا تزال الأسعار أعلى من مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الأزمة.

ويرى محللون أن الاتفاق دفع المستثمرين إلى تقليص علاوة المخاطر المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، ما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر وأضعف الطلب على الملاذات الآمنة. كما يُتوقع أن يخفف انخفاض أسعار الطاقة الضغوط التضخمية قبيل اجتماعات مرتقبة لعدد من البنوك المركزية الكبرى، بينها بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ورغم الترحيب الواسع بالاتفاق، لا تزال هناك تساؤلات بشأن سرعة عودة حركة الشحن إلى مستوياتها الطبيعية، في ظل الحاجة المحتملة إلى إزالة ألغام وإصلاح أضرار لحقت ببعض المنشآت النفطية والبنى التحتية المرتبطة بالتصدير خلال فترة النزاع.