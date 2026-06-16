بدائل هرمز تعيد رسم لوجستيات الخليج

كانت شركة "سيمنز إنرجي" قد درست، قبل عام، مسارًا بريًا يمتد نحو 2000 كيلومتر من ميناء جدة على البحر الأحمر إلى الدمام، لنقل توربينات غاز ضخمة بالشاحنات في حال تعطل الملاحة عبر هرمز...

دفعت الاضطرابات في مضيق هرمز شركات الشحن واللوجستيات إلى تسريع الاعتماد على مسارات برية وموانئ بديلة في الخليج، بعد أن تحوّل إغلاق الممر البحري الحيوي إلى اختبار واسع لقدرة المنطقة على حماية سلاسل الإمداد.

وكانت شركة "سيمنز إنرجي" قد درست، قبل عام، مسارًا بريًا يمتد نحو 2000 كيلومتر من ميناء جدة على البحر الأحمر إلى الدمام، لنقل توربينات غاز ضخمة بالشاحنات في حال تعطل الملاحة عبر هرمز. وبعد التصعيد الأخير، انتقلت هذه الخطط من مرحلة الدراسة إلى التنفيذ، وفق ما أوضح رئيس وحدة خدمات الغاز في الشركة، كريم أمين، الذي قال إن المسارات البديلة تزيد الوقت والكلفة، لكنها لا توقف الأعمال.

وأدى تعطل هرمز إلى واحدة من أكبر الهزات في قطاع النقل منذ سنوات، إذ سارعت الحكومات والشركات إلى استخدام طرق برية عبر السعودية والإمارات وسلطنة عُمان لضمان استمرار تدفق الغذاء والأدوية والسلع الأساسية، رغم أن هذه الشبكات لا تعوض سوى جزء من طاقة الشحن البحري.

واعتمدت سلسلة متاجر "سبينس" مسارًا جديدًا لنقل البضائع من المملكة المتحدة إلى الإمارات، يشمل شحنًا بريًا لمسافة تقارب 5000 كيلومتر. كما فعّلت "موانئ دبي العالمية" شبكة طرق تمتد عبر شبه الجزيرة العربية باتجاه تركيا والعراق، بعدما تراجعت حركة الشحن إلى ميناء جبل علي في دبي.

ويرى محللون أن هذه البدائل، رغم تعقيدها وارتفاع كلفتها، أصبحت ضرورة تشغيلية. وحذر بيتر ساند، كبير المحللين في منصة "زينيتا"، من أن شركات الشحن ستبقى مترددة في العودة إلى الاعتماد الكامل على موانئ مثل جبل علي، حتى بعد استئناف الملاحة في هرمز، بسبب هشاشة البيئة الجيوسياسية.

وتتجه بعض الحلول المؤقتة إلى التحول إلى بنية دائمة. فقد أعلنت "سبينس" نيتها مواصلة استخدام الشحن البري لبعض المنتجات القادمة من أوروبا، فيما تعمل شركة "غلفتينر"، المشغلة لميناء خورفكان خارج الخليج ومضيق هرمز، على تعزيز الممرات اللوجستية بين موانئها الجافة. وقال رئيسها التنفيذي، فريد بلبواب، إن الساحل الشرقي للإمارات لم يعد خيارًا احتياطيًا فحسب، بل بات عنصرًا أساسيًا في بنية التجارة الإماراتية.

ورفعت "غلفتينر" عدد بوابات الشاحنات إلى تسع، وزادت ساعات العمل، ما رفع حركة الشاحنات إلى نحو 7000 شاحنة يوميًا، مقارنة بنحو 100 شاحنة قبل الحرب. كما تتجه الشركة إلى إدخال السكك الحديدية ضمن منظومة نقل متعددة الوسائط.

في المقابل، تسعى السعودية إلى توظيف موقعها الجغرافي للاستفادة من التحول اللوجستي، مع تزايد حركة الشاحنات بين جدة ودبي عبر الرياض، وهي رحلة تستغرق نحو 20 ساعة. ويعيد ذلك تسليط الضوء على مشاريع السكك الحديدية، بينها مشروع "الجسر البري السعودي" الذي يهدف إلى ربط جدة بالرياض لمسافة تقارب 966 كيلومترًا.

وتعتزم شركة "إم إس سي ميديتيرانيان شيبينغ" إطلاق خدمة تربط أوروبا بموانئ أصغر في الشرق الأوسط، مع استخدام النقل بالشاحنات عبر السعودية. كما تعمل "موانئ دبي العالمية" على دمج موانئ البحر الأحمر السعودية في شبكة برية أوسع تمتد من تركيا إلى عُمان.

وأدت الطفرة في الطلب على النقل البري إلى ارتفاع أسعار الشاحنات في السعودية بنحو 40% منذ بدء الصراع، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة "تراكر"، غوراف بيسواس، الذي أشار إلى أن الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي تواجه فترات انتظار تصل إلى أربعة أو خمسة أيام بسبب الازدحام.

ورغم الزخم السعودي، لا تزال هناك عقبات تتعلق بالحاجة إلى مزيد من الاستثمارات، وخفض الحواجز التجارية، وتسريع تأشيرات السائقين، وتبسيط إجراءات العبور الحدودي.

أما الإمارات، التي بنت مكانتها التجارية حول ميناء جبل علي والمنطقة الحرة المحيطة به، فتسعى إلى الحفاظ على دورها مركزًا عالميًا للتجارة. وتمكنت "موانئ دبي العالمية"، بفضل شبكة تضم أكثر من 60 ميناء ومحطة، من امتصاص جزء من الصدمة، ونقلت منذ اندلاع الحرب نحو 300 ألف حاوية عبر شبكات بديلة.

لكن خبراء لوجستيين يؤكدون أن الطرق الخليجية لا تملك حاليًا القدرة على استيعاب كامل حركة البضائع التي تعطلت بفعل القيود البحرية، ما فرض إعطاء أولوية للسلع الحيوية مثل الأغذية والأدوية.

وقال هندريك فينتر، الرئيس التنفيذي لقطاع سلاسل الإمداد في "دي إتش إل"، إن مخزونات القطاعات غير الحيوية، مثل قطع غيار السيارات، تراجعت إلى مستويات شديدة الانخفاض، فيما تبقى السلع الطبية والرعاية الصحية أقل تأثرًا بفضل النقل الجوي. وأضاف أن عودة الأوضاع إلى طبيعتها تتطلب فتح الموانئ واستئناف التدفقات التقليدية.

ورغم أن نقل البضائع لمسافات طويلة من موانئ البحر الأحمر إلى الإمارات لا يمثل حلًا مستدامًا بالكامل، تؤكد شركات لوجستية كبرى أنها ماضية في استثماراتها بالمنطقة، مع تحول أزمة هرمز إلى دافع لإعادة بناء شبكة إمداد خليجية أكثر مرونة.