تباطؤ الاستهلاك والاستثمار يعمّق اختلالات الاقتصاد الصيني

رغم استمرار دعم الصادرات للنشاط الصناعي، حذر محللون من أن اتساع الفائض التجاري قد يزيد التوترات التجارية مع شركاء الصين الاقتصاديين....

أظهرت بيانات رسمية صينية استمرار التباين بين قطاعات الاقتصاد، مع ضعف الاستهلاك والاستثمار من جهة، ومواصلة القطاع الصناعي تحقيق نمو قوي مدفوعًا بالصادرات والتكنولوجيا من جهة أخرى.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 0.6% خلال أيار/مايو مقارنة بالشهر السابق، في أول انخفاض شهري منذ أكثر من ثلاث سنوات، مخالفة توقعات الأسواق التي رجحت استقرارها. ويأتي ذلك بعد ارتفاع محدود بلغ 0.2% في نيسان/أبريل.

ويعكس هذا التراجع استمرار ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط أزمة عقارية متواصلة وتباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب تراجع تأثير برامج التحفيز الحكومية الموجهة لدعم الاستهلاك.

في المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال أيار/مايو، متجاوزًا مستوى الشهر السابق وتوقعات المحللين، بدعم من أداء الصناعات التكنولوجية والمتقدمة.

وسجلت الصناعات عالية التقنية نموًا بلغ 15.1%، مستفيدة من الطلب العالمي المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ما ساهم في تخفيف أثر ضعف الطلب الداخلي على النشاط الاقتصادي.

ويرى محللون أن هذه المؤشرات تعكس ما بات يُعرف بـ"اقتصاد السرعتين"، حيث يواصل قطاعا الصناعة والتصدير الاستفادة من الطلب الخارجي، بينما يواجه الاستهلاك المحلي وسوق العقارات تحديات متزايدة.

وفي قطاع الخدمات، نما الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بالفترات السابقة، رغم بقائها أفضل من أداء تجارة السلع.

كما أظهرت البيانات تراجع الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 4.1% خلال الفترة نفسها، في أداء جاء أضعف من توقعات الأسواق، ما يعكس استمرار الحذر لدى الشركات والمستثمرين.

وواصل قطاع العقارات الضغط على الاقتصاد الصيني، مع انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 16.2%، بالتزامن مع تراجع مبيعات المنازل الجديدة وتسارع انخفاض الأسعار في عدد من المدن الكبرى.

ويعزو خبراء هذا الضعف إلى استمرار المخاوف المرتبطة بسوق الإسكان وتباطؤ نمو الدخل، إضافة إلى حالة عدم اليقين في سوق العمل، ما يدفع الأسر إلى الحد من الاقتراض والإنفاق.

ورغم استمرار دعم الصادرات للنشاط الصناعي، حذر محللون من أن اتساع الفائض التجاري قد يزيد التوترات التجارية مع شركاء الصين الاقتصاديين.

وتتجه الأنظار إلى السياسات الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام، في ظل توقعات بتباطؤ النمو إلى نحو 4.5% في الربع الثاني، مقارنة مع 5% في الربع الأول، وسط دعوات إلى إجراءات إضافية لتحفيز الطلب المحلي ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.