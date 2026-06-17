هل سنشهد حربا تجارية بين الصين وأوروبا؟

يتجه النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين إلى مزيد من التصعيد، وبينما يدعو الطرفان إلى الحوار وإعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية، تسود مخاوف من اندلاع حرب تجارية قد تؤثر على سلاسل التوريد والأسواق العالمية.

اجتماع بين مندوبي الاتحاد الأوروبي والقيادة الصينية في بكين، حزيران/ يونيو 2025(Getty Images)

يدفع اتساع العجز التجاري مع الصين الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حمائية في كل القطاعات تقريبا، من المركبات الكهربائية إلى منصات التجارة الإلكترونية، ما يزيد المخاوف من نشوب حرب تجارية بين اثنتين من كبرى القوى الاقتصادية في العالم.

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وعلى رغم الدعوة إلى الحوار بغية التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، حذّرت بكّين في الوقت نفسه من أنها قد تردّ على السياسات الحمائية الأوروبية.

وفي ما يلي أبرز العوامل وراء تصاعد هذا النزاع التجاري.

ما هو حجم العجز؟

رأت المفوضية الأوروبية، في أيار/ مايو، أن العجز التجاري للتكتّل مع الصين أصبح "غير قابل للاستمرار". وفي نيسان/ أبريل وحده، بلغ العجز 31,9 مليار يورو (37 مليار دولار)، وفق مكتب الإحصاء الأوروبي، "يوروستات".

وقال مفوّض التجارة الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، هذا الأسبوع "لقد بلغت علاقتنا التجارية مع الصين نقطة تتطلب إعادة ضبط"، موضّحا أن المطلوب "ليس مواجهة، بل إعادة توازن".

وكان سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي، تساي رن، أكّد في أيار/ مايو تفهّم بكّين لمخاوف الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنها "لم تسعَ أبدا لتحقيق فائض تجاري عمدا"، وتبقى مستعدة "لمعالجة هذه المسألة".

وقال رن إن الصين اتخذت إجراءات عملية، مثل تعزيز وصول المنتجات الزراعية الأوروبية إلى أسواقها، وإلغاء الحسومات الضريبية لمصدّري المنتجات الشمسية الصينيين، وفرض قيود على صادرات السيارات الكهربائية الصينية.

وترفض الصين الانتقادات الغربية، التي ترى أن نجاح شركاتها في الخارج يعود إلى الدعم الحكومي الضخم المتوافر لها، وتعزو تفوّقها إلى الابتكار ونظم الانتاج الاقتصادي وقاعدتها الصناعية.

ما هو وضع العلاقات حاليا؟

تدهورت العلاقات بين الطرفين هذه السنة، مع سعي الاتحاد الأوروبي إلى تصليب تشريعاته في مواجهة بكّين.

ويخشى الاتحاد من أن هيمنة الشركات الصينية في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والكيميائيات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، قد يلحق ضررا بالغا بالصناعات الأوروبية.

كما يطالب بمزيد من الوصول إلى السوق الصينية، متذرعا بأن بكّين لا تعامل الشركات الأوروبية بمثل معاملة الأوروبيين للشركات الصينية.

وحذّرت بكّين من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة" إذا مضى الاتحاد قدما في مشروع قانون "التسريع الصناعي"، الذي يستبعد بعض المنتجات المصنّعة خارجه من عمليات الشراء العام، ويقيّد الاستحواذ على الشركات الأوروبية.

وراجعت المفوّضية الأوروبية قواعدها للأمن السيبراني بهدف استبعاد المورّدين الذين يُعتبرون من ذوي المخاطر العالية، مثل شركة "هواوي" الصينية، من شبكات الاتصالات.

ومنذ عام 2024، تواجه السيارات الكهربائية الصينية المصدّرة إلى أوروبا رسوما جمركية إضافية.

هل الحرب التجارية محتملة؟

يرى الأستاذ في "كلية الصين وأوروبا الدولية للأعمال" في مدينة شنغهاي، شو دينغبو، أن "خطر نشوب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين فعلي".

وعلى رغم ذلك، يرى الخبير الاقتصادي في الكلية ذاتها، تشو تيان، أن للطرفين مصلحة في التوصّل إلى تسوية. حين قال "لا يستفيد أي من الطرفين من التصعيد: فستواجه أوروبا تكاليف أعلى وانتقالا بيئيا أبطأ، فيما ستفقد الصين الوصول إلى سوق رئيسية".

وفي المقابل، تعتبر المتخصّصة في جغرافية التجارة السياسية في "معهد جاك دولور للبحوث"، إلفير فابري، أنه "من الضروري أن يُظهر الأوروبيون تصميمهم، وأن يرسوا توازنا للقوى".

كيف يمكن للصين أن تردّ؟

في حوزة الصين مجموعة واسعة من الأدوات التي يمكنها اللجوء إليها؛ في حال صعّد الاتحاد الأوروبي من إجراءاته لحماية شركاته.

ويرى تشو تيان أنه "يمكن للصين أن تردّ بتحقيقات لمكافحة الإغراق، وتشديد رقابي، وقيود في قطاعات مختارة، أو الضغط على منتجات أوروبية تعتبر حساسة في المجال السياسي".

وسبق لبكّين أن فرضت رسوما على الكونياك الأوروبي، وأجرت تحقيقات بحق منتجات لحم الخنزير والألبان الصادرة عن التكتّل، وذلك في إطار خطوات لمكافحة الإغراق. ويخشى الاتحاد هذه المرة من أن تقيّد الصين صادراته من المعادن النادرة، اللازمة للصناعات عالية التقنية.

ويرجّح تشو أن "تتصرف الصين بطريقة محسوبة" أيا كان ردّها، وأن توازن بين "توجيه رسالة مفادها أن لإجراءات الاتحاد الأوروبي كُلفة، لكن دون أن يصل الأمر إلى حدّ انهيار العلاقة برمّتها".

ما أهمية الاتحاد الأوروبي للصين؟

يعدّ الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للصين؛ وترى الباحثة فابري أن الصين "تحتاج إلى الوصول إلى السوق الأوروبية" في ظلّ القيود الأميركية.

ويعتبر تشو أن زيادة الاستثمارات الصينية في أوروبا قد تكون وسيلة لخلق فرص عمل، وطمأنة صانعي القرار الأوروبيين بأن "الصين تأخذ المخاوف الأوروبية على محمل الجد".

وأضاف "يمكن للصين أن تساهم عبر انفتاح إضافي لأسواقها وتشجيع المزيد من الواردات والاستثمارات، لكن على أوروبا أيضا أن تعزّز قدرتها التنافسية".

ويرى الرئيس السابق لغرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين، يورغ ووتكه، أن في إمكان بكّين أن تتجنّب حربا تجارية، لكنّ ذلك سيتطلب أن تكون "منفتحة بالفعل، لا أن تتظاهر بذلك فقط... "الصين تتحدث عن الانفتاح منذ نحو 20 أو 30 عاما".