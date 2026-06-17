الطاقة الدولية: مخزونات أميركا وحلفائها النفطية بلغت أدناها منذ 1990

بلغت مخزونات النفط لدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، "OECD"، أدنى مستوياتها منذ العام 1990، وفق التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية الصادر اليوم، الأربعاء، في ظل الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز الحيوي للإمدادات.
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وأوردت الوكالة في التقرير أنه "رغم الانخفاض الملحوظ في الطلب على النفط... يتواصل تآكل المخزونات بإيقاع قياسي"، مشيرة الى أن مخزونات دول منظمة التعاون، ومن أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، تراجعت بـ163 مليون برميل منذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير.
وفي سياق متّصل، أضافت الوكالة الدولية خفضا إضافيا على توقعاتها للطلب على الخام خلال 2026. ورجّحت انخفاضه بمليون ومئة ألف برميل يوميا، بزيادة قدرها 3 أضعاف عن توقعاتها في أيار/ مايو.
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