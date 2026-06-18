الذكاء الاصطناعي يدفع الشركات نحو اقتصاد العمل المؤقت

يحذر خبراء من أن غياب التشريعات المناسبة قد يؤدي إلى تآكل مكتسبات عمالية تحققت على مدى عقود، في وقت تواصل فيه الشركات توظيف الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية...

يحذر خبراء وباحثون من أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركات قد لا يؤدي فقط إلى تقليص الوظائف التقليدية، بل إلى إعادة تشكيل سوق العمل عبر التوسع في نماذج التوظيف المؤقت والعمل الحر على حساب الوظائف الدائمة.

ويشير تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" إلى أن العديد من الشركات باتت تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة أجزاء من الوظائف بدلاً من الاستغناء الكامل عن العاملين، ما يتيح لها تقليص عدد الموظفين الدائمين والاستعاضة عنهم بعاملين متعاقدين أو مستقلين يُستدعون عند الحاجة.

ويستشهد التقرير بشركة "كلارنا"، التي كانت قد أعلنت في عام 2024 تقليص مئات وظائف خدمة العملاء لصالح روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لكن بعد تراجع جودة الخدمة وارتفاع شكاوى العملاء، أعادت الشركة توظيف عاملين بشريين ضمن نموذج عمل مرن يشبه منصات النقل التشاركي، بينما استمرت الأنظمة الذكية في معالجة الطلبات الأساسية.

ويرى باحثون في سوق العمل أن الذكاء الاصطناعي يسرّع انتقال الوظائف من نمط المسار المهني المستقر إلى نمط المهام الجزئية والمؤقتة، وهو تحول بدأ سابقاً في قطاعات مثل النقل والتوصيل، لكنه يمتد اليوم إلى وظائف مكتبية ومهنية تشمل خدمة العملاء والكتابة والتحليل المالي والبرمجة.

وتظهر بيانات حديثة أن نحو 60 مليون أميركي يمارسون شكلاً من أشكال العمل الحر أو المؤقت، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 86 مليوناً بحلول عام 2027. كما تمثل وظائف المعرفة والفئات المهنية المتخصصة أسرع القطاعات نمواً في هذا المجال.

وفي القطاعات الإبداعية، أفادت دراسة حديثة بأن بعض العاملين باتوا يتجهون إلى وظائف مؤقتة مرتبطة مباشرة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل تدريب النماذج أو تقييم مخرجاتها، رغم إدراكهم أن هذه التقنيات قد تقلص فرصهم المهنية مستقبلاً.

كما امتد هذا التوجه إلى قطاعات أخرى، من بينها الرعاية الصحية، حيث بدأت شبكات مستشفيات بالاعتماد على منصات رقمية تربط الممرضين بالمناوبات المتاحة وفق نموذج يشبه تطبيقات العمل المؤقت، ما أثار انتقادات تتعلق بالأجور والحماية الوظيفية.

وأمام هذه التحولات، تتزايد الدعوات إلى تعزيز الحماية القانونية للعاملين المستقلين والمتعاقدين، وتطوير أطر تنظيمية تضمن الحد الأدنى من الحقوق والمزايا الاجتماعية. كما برزت مطالبات بتوسيع مظلة الرعاية الصحية والمزايا الأساسية للعاملين خارج أنظمة التوظيف التقليدية.

ويحذر خبراء من أن غياب التشريعات المناسبة قد يؤدي إلى تآكل مكتسبات عمالية تحققت على مدى عقود، في وقت تواصل فيه الشركات توظيف الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.