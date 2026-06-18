الفيدرالي الأميركي يعزز توقعات رفع الفائدة

أدى الخطاب المتشدد للفيدرالي إلى تعديل توقعات المستثمرين في أسواق السندات، إذ بدأت التعاملات تعكس احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل....

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش، لكنه أرسل إشارات متشددة بشأن التضخم، ما عزز توقعات الأسواق بإمكانية رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت التقديرات المحدثة لأعضاء لجنة السياسة النقدية أن تسعة مسؤولين يتوقعون زيادة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، في وقت شدد فيه وارش على التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستهدفه.

وقال رئيس الفيدرالي الجديد إن استقرار الأسعار يمثل أولوية أساسية للمؤسسة، مشيرًا إلى أن التضخم ظل أعلى من المستوى المستهدف خلال السنوات الخمس الماضية، رغم محاولاته التقليل من أهمية توقعات بعض الأعضاء بشأن رفع الفائدة باعتبارها قابلة للتغيير مع تطور البيانات الاقتصادية.

وأدى الخطاب المتشدد للفيدرالي إلى تعديل توقعات المستثمرين في أسواق السندات، إذ بدأت التعاملات تعكس احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وانعكس القرار على الأسواق المالية، حيث تراجعت الأسهم الأميركية وانخفضت أسعار الذهب، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي، بعدما كان بعض المستثمرين يراهنون على خفض للفائدة في وقت لاحق من العام.

كما اعتبر مراقبون أن موقف وارش ساهم في تهدئة المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن البيت الأبيض، بعدما واجه انتقادات سابقة تتعلق بعلاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي تعليقه على القرار، قال ترمب إنه لا يبدي اهتمامًا بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك خلال انشغاله بمتابعة الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب بين إسرائيل وإيران.

وجاء قرار الفيدرالي في ظل استمرار الضغوط التضخمية، بعدما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال أيار/مايو، وهي أسرع وتيرة منذ مطلع عام 2023.

كما سجل مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعًا بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تجاوز نمو الوظائف التوقعات.

ويأتي ذلك بعد أيام من رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25%، في أول زيادة منذ نحو ثلاث سنوات، في خطوة تعكس استمرار تشدد السياسة النقدية لدى عدد من البنوك المركزية الكبرى.