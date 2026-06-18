النفط يتراجع والذهب يرتفع بعد الاتفاق الأميركي الإيراني المؤقت

عكست تحركات الأسواق العالمية حالة الترقب التي أعقبت الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، إذ تراجعت أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات، بينما استعاد الذهب جاذبيته كملاذ آمن في ظل استمرار الضبابية حول مستقبل الاتفاق وإمكانية تحوله إلى تسوية دائمة.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا يهدف إلى إنهاء الحرب بينهما، في خطوة عززت التوقعات بعودة صادرات النفط الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز، ما خفف المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات العالمية.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.12% لتصل إلى 78.66 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.28% إلى 75.81 دولارًا للبرميل، ليستأنف الخامان خسائرهما بعد المكاسب التي سجلاها في الجلسة السابقة.

ويرى محللون أن الأسواق سارعت إلى تسعير احتمال عودة النفط الإيراني بوتيرة أسرع من المتوقع، الأمر الذي ضغط على الأسعار رغم استمرار التوترات السياسية والتصريحات الأمريكية بشأن إمكانية استئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم طهران ببنود الاتفاق.

في المقابل، عوض الذهب خسائره السابقة وارتفع بأكثر من 1%، مع توجه المستثمرين إلى المعدن النفيس وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاتفاق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 4322.41 دولارًا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 4343.10 دولارا.

وينص الاتفاق المؤقت، المؤلف من 14 بندا، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا إضافية، لإتاحة المجال أمام الجانبين للتفاوض على هدنة دائمة، في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده قد تستأنف الهجمات إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها.

كما شهدت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب، إذ ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.2%، والبلاتين بنسبة 1.8%، والبلاديوم بنسبة 2% في التعاملات الفورية.