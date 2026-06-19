ضغوط على "ستراتيجي" ومطالبات ببيع جزء من حيازاتها من "بيتكوين"

وصف دورمان الوضع بأنه مرحلة جديدة من التحديات التي تواجه الشركة، مشيرًا إلى أن الإدارة مطالبة باتخاذ خطوات لاستعادة ثقة المستثمرين أو الاستمرار في نموذج تمويلي يثير تساؤلات متزايدة بشأن استدامته...

تواجه شركة "ستراتيجي" ضغوطًا متزايدة بعد الهبوط الحاد في قيمة سهمها المفضل "STRC"، ما دفع بعض المحللين إلى اقتراح بيع جزء من احتياطيات الشركة من عملة "بيتكوين" لتخفيف الضغوط على هيكلها التمويلي وتعزيز ثقة المستثمرين.

وقال جيف دورمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "أركا"، إن بيع ما بين 3 و4 مليارات دولار من "بيتكوين" قد يوفر للشركة هامشًا إضافيًا من المرونة المالية ويساعد في استقرار أداء السهم المفضل، الذي تراجع إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 82.53 دولارًا قبل أن يقلص جزءًا من خسائره ويغلق عند 88.59 دولارًا، أي أقل بكثير من قيمته الاسمية البالغة 100 دولار.

ووصف دورمان الوضع بأنه مرحلة جديدة من التحديات التي تواجه الشركة، مشيرًا إلى أن الإدارة مطالبة باتخاذ خطوات لاستعادة ثقة المستثمرين أو الاستمرار في نموذج تمويلي يثير تساؤلات متزايدة بشأن استدامته.

ورغم اعتباره أن بيع جزء من احتياطي "بيتكوين" يمثل الحل الأكثر فاعلية، منح دورمان هذا السيناريو احتمالًا يبلغ 25% فقط، معتبرًا أن الخيار الأكثر ترجيحًا هو مواصلة الشركة بيع كميات محدودة من أسهمها العادية "MSTR" لتوفير السيولة، وهو سيناريو قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على المساهمين الحاليين.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الانتقادات الموجهة إلى نموذج التمويل الذي تتبعه "ستراتيجي". وكان الخبير الاقتصادي بيتر شيف قد اتهم مؤخرًا المؤسس المشارك للشركة مايكل سايلور بعدم توضيح المخاطر المرتبطة بالاستثمار في "STRC" بالشكل الكافي للمستثمرين الباحثين عن عوائد منتظمة.

وحذر شيف من أن استمرار تراجع السهم قد يرفع تكلفة جمع التمويل مستقبلًا إذا طالب المستثمرون بعوائد أعلى مقابل شراء إصدارات جديدة من الأسهم المفضلة.

كما تتركز المخاوف حول قدرة الشركة على الوفاء بالتزامات توزيعات الأرباح المرتبطة بالأوراق المالية المفضلة. وأشار دورمان إلى أن خيار وقف هذه المدفوعات، رغم أنه غير مرجح، قد يؤدي إلى خسائر كبيرة لحملة الأسهم المفضلة ويقوض قدرة الشركة على الوصول إلى أسواق رأس المال، لكنه في المقابل سيوفر نحو 1.7 مليار دولار سنويًا.

وفي سياق متصل، قدرت شركة صناعة السوق "كيو سي بي" أن السيولة المتاحة لدى "ستراتيجي" قد تكفي لتغطية توزيعات الأسهم المفضلة لمدة تقارب سبعة أشهر ونصف، محذرة من أن الشركة قد تضطر إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة إذا أصبحت أدوات التمويل الحالية أقل جاذبية.

كما شكك دورمان في تقييم سهم "MSTR"، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك ما قيمته نحو 35.2 مليار دولار من "بيتكوين" غير المرهونة مقابل قيمة سوقية تبلغ نحو 40.4 مليار دولار، ما يعني أن السهم يتداول بعلاوة على صافي قيمة الأصول.

ورأى أن استمرار هذا التقييم قد يكون عرضة للمزيد من الضغوط ما لم تشهد "بيتكوين" ارتفاعًا قويًا، مع بقاء المخاطر المرتبطة بتخفيف قيمة الأسهم أو اللجوء إلى جولات تمويل جديدة قائمة.