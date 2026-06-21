تضخم أميركي مرتقب يعزز توقعات رفع الفائدة

بالتوازي مع بيانات التضخم، تترقب الأسواق الأميركية هذا الأسبوع صدور أرقام مبيعات المنازل الجديدة، وطلبات السلع المعمرة، وبيانات التجارة الدولية للبضائع لشهر أيار/مايو، إلى جانب النتائج النهائية لمسح ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان...

تتجه الأنظار في الولايات المتحدة إلى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أيار/مايو، وسط توقعات بتسارع التضخم، ما قد يدعم التقديرات المتزايدة بإقدام الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

ومن المنتظر أن يُظهر المؤشر، الذي يُعد المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، ارتفاعًا على أساس شهري وسنوي، في ختام شهر شهد سلسلة من القراءات التي عكست استمرار انتقال آثار ارتفاع أسعار الطاقة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الأميركي.

ويأتي صدور البيانات بعد أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش، الذي تجنب تقديم إشارات واضحة بشأن توجهاته المستقبلية حيال الفائدة أو التضخم، ما دفع الأسواق إلى التركيز على تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين لاستشراف المسار المقبل للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يدلي عدد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي بتصريحات خلال الأيام المقبلة، من بينهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ورئيس فرع شيكاغو أوستان غولسبي، إضافة إلى رئيس فرع مينيابوليس نيل كاشكاري.

ويرى محللون في "بلومبرغ إيكونوميكس" أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في حزيران/يونيو حمل إشارات أكثر تشددًا، بعدما أبدى عدد متزايد من الأعضاء ميلاً إلى تشديد السياسة النقدية. كما اعتبروا أن أي قراءة مرتفعة للتضخم قد تعزز هذه التوجهات وتزيد من رهانات الأسواق على رفع الفائدة.

وبالتوازي مع بيانات التضخم، تترقب الأسواق الأميركية هذا الأسبوع صدور أرقام مبيعات المنازل الجديدة، وطلبات السلع المعمرة، وبيانات التجارة الدولية للبضائع لشهر أيار/مايو، إلى جانب النتائج النهائية لمسح ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان.

وفي كندا، تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 3% خلال أيار/مايو، مدفوعًا باستمرار صعود أسعار الوقود، بينما يُنتظر أن ينشر بنك كندا محضر مداولاته المتعلقة بقرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.

كما يراقب المستثمرون عالميًا مؤشرات مديري المشتريات في اليابان والمملكة المتحدة، وشهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب قرارات السياسة النقدية المرتقبة في كل من تايلندا والمكسيك.