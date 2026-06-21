"بيتكوين" تستقر قرب 64 ألف دولار وسط ترقب محادثات أميركية إيرانية

يأتي استقرار السوق بعد أسبوع متقلب شهد صعودًا مدفوعًا بالتفاؤل بشأن التفاهمات بين واشنطن وطهران، قبل أن تتعرض الأصول عالية المخاطر لموجة بيع واسعة أعادت الضغوط إلى الأسواق...

حافظت عملة بيتكوين على تداولاتها قرب مستوى 64 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مستعيدة جزءًا من خسائرها الأخيرة، في وقت يراقب فيه المستثمرون انطلاق محادثات أميركية إيرانية بشأن وقف دائم لإطلاق النار، بالتزامن مع تجدد التهديدات بإغلاق مضيق هرمز.

وارتفعت أكبر العملات المشفرة إلى نحو 64,200 دولار، مسجلة مكاسب يومية محدودة، بعدما تراجعت دون 63 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي. ورغم التعافي، بقي أداء العملة شبه مستقر مقارنة بمستوياتها قبل أسبوع.

وسجلت عملات رقمية رئيسية أخرى ارتفاعات متفاوتة، إذ صعدت "إيثريوم" إلى 1,734 دولارًا، بينما حققت "سولانا" و"ترون" مكاسب إضافية. في المقابل، تراجعت عملة "هايبرليكويد" خلال الساعات الأخيرة رغم احتفاظها بأفضل أداء أسبوعي بين العملات الكبرى، فيما كانت "دوج كوين" الأضعف أداءً خلال الأسبوع.

ويأتي استقرار السوق بعد أسبوع متقلب شهد صعودًا مدفوعًا بالتفاؤل بشأن التفاهمات بين واشنطن وطهران، قبل أن تتعرض الأصول عالية المخاطر لموجة بيع واسعة أعادت الضغوط إلى الأسواق.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى سويسرا، حيث من المقرر أن تبدأ محادثات بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين لبحث ترتيبات وقف دائم لإطلاق النار، في إطار تفاهم أُعلن عنه الأسبوع الماضي ويتضمن مهلة أولية تمتد 60 يومًا مع إمكانية التمديد.

غير أن أجواء التفاؤل تواجه تحديات جديدة بعد تجدد التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. وكان انحسار المخاوف بشأن المضيق قد ساهم سابقًا في تراجع أسعار النفط ودعم الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفرة.

ويرى مراقبون أن أي إغلاق فعلي للمضيق قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط مجددًا وزيادة الضغوط على الأسواق المالية والعملات الرقمية، في حين أن التوصل إلى اتفاق مستدام قد يمنح المستثمرين قدرًا أكبر من اليقين ويدعم شهية المخاطرة.

وتبقى سوق العملات المشفرة، وفق تقديرات المتعاملين، رهينة التطورات الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب محفزات داخلية قوية قادرة على تحديد اتجاه الأسعار بصورة مستقلة.