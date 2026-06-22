استقرار الدولار بعد انطلاق المحادثات الأميركية الإيرانية

حافظ الدولار على استقراره مع انطلاق الجولة الأولى من المباحثات بين واشنطن وطهران في سويسرا، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق خلال 60 يوما وفق خارطة طريق أعلنتها قطر وباكستان. وانعكس التفاؤل الحذر على الأسواق بتراجع أسعار النفط.

استقر الدولار اليوم، الإثنين، عقب انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باستئناف ​الحرب وتصريحات طهران بشأن إغلاق مضيق هرمز الحيوي ‌قد أثارت قلق المستثمرين.

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وجاء في بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان، اللتين تقومان بدور الوساطة، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما، مما ​يبعث الأمل في التوصل في نهاية المطاف إلى حل للصراع الذي ألقى بظلاله ​على توقعات أسعار الفائدة العالمية.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على آلية ⁠لإنهاء القتال في لبنان، وفتحا خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن ​التجارية عبر المضيق.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% بعد الإعلان، ووصلت العقود ​الآجلة لخام برنت في أحدث التداولات إلى 79.36 دولارا للبرميل.

وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة "بيبرستون"، كريس ويستون، "لا تزال السوق الفعلية تعاني من ضغوط... والتدفقات في أسواق العملات الأجنبية والسلع، ولا سيّما الذهب، ​ستظل تتأثر بشدة بالتطورات في قطاع الطاقة".

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.21% إلى ​1.32103 دولارا، إذ يقيّم المتعاملون الاضطرابات السياسية في بريطانيا في وقت يدرس فيه رئيس الوزراء كير ‌ستارمر مستقبله ⁠السياسي، بعد الفوز الانتخابي الحاسم لمنافسه آندي بيرنام في انتخابات برلمانية.

وقلص اليورو خسائره ليصل إلى 1.14647 دولارا. واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند 0.7011 دولارا بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة، في حين وصل الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات إلى ​0.573 دولارا.

وتراجع الين ​الياباني إلى 161.55 مقابل ⁠الدولار، وظل يحوم قرب أدنى مستوى له في عامين الذي سجله الأسبوع الماضي، وإذا اجتاز مستوى 161.96 فسيكون هذا أضعف أداء ​له منذ عام 1986.

وظلت سندات الخزانة الأميركية تحت ضغط ⁠اليوم الإثنين، ​وصعدت عوائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى ​لها منذ أوائل عام 2025 عند 4.2276%. ويتوقع المتعاملون رفعا بمقدار 43 نقطة أساس هذا العام، مع إجماع ​على توقع زيادة قدرها 25 نقطة أساس بحلول أيلول/ سبتمبر.