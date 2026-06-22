الذهب يصعد والنفط يتراجع مع تقدم المحادثات الأميركية الإيرانية

ارتدت أسعار الذهب صعودا في بداية تعاملات الأسبوع مدعومة بانفراج نسبي في الأجواء الجيوسياسية عقب التقدم المسجل في المحادثات الأميركية الإيرانية، بينما حدت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية من مكاسب المعدن النفيس.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، متعافية من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مدعومة بتراجع أسعار النفط عقب مؤشرات إيجابية بشأن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4197.41 دولارا للأوقية، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 11 يونيو/حزيران، في حين تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.7% إلى 4215.90 دولارًا للأوقية.

وجاء هذا التحسن بعدما اختتمت الجولة الأولى من المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا بإعلان تحقيق تقدم في المفاوضات، مع اتفاق الطرفين، بوساطة قطرية وباكستانية، على خريطة طريق تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، وهو ما عزز آمال المستثمرين بانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة ماريكس "الوضع الحالي ‌في ⁠سويسرا يختلف تماما عما كان عليه قبل بضع ساعات عندما كان الطرفان يتشاجران، لكن يبدو الآن أنهما يحرزان بعض التقدم".

وأضاف "سوف نستمر في التداول وفقا للتوجهات الجيوسياسية لفترة أطول قليلا، لكن الوضع متغير، لذا ربما يكون من الأفضل مراقبة التطورات من ​على الهامش في ​الوقت الحالي".

وأشار إلى أن الأسواق لا تزال تتفاعل مع المستجدات السياسية، مؤكدين أن تطورات المفاوضات ستظل عاملا مؤثرا في حركة الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

في المقابل، حدت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية من مكاسب المعدن الأصفر، بعد أن عززت تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فسجلت هي أيضا ارتفاعات، إذ صعدت الفضة بنسبة 1.8%، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2%، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1% خلال التعاملات.

أسعار النفط تتراجع مع تقدم المحادثات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط، الإثنين، بعد اختتام الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وسط مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات، ما خفف المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات العالمية.

وانخفض خام برنت إلى نحو 79 دولارا للبرميل، بعدما كان قد سجل ارتفاعا في بداية التعاملات متأثرا بالتوترات التي رافقت انطلاق المحادثات، فيما تراجع أيضًا خام غرب تكساس الوسيط.

وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق إلى 82.30 دولار في بداية التداول، مدفوعة ببداية متوترة للمحادثات مع تهديدات ​من الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف الحرب على إيران وإعلان طهران أنها ​أغلقت مضيق هرمز مرة أخرى.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ⁠الأميركي 76.53 دولار للبرميل، بانخفاض سبعة سنتات، قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق ​من اليوم الاثنين. وانخفض العقد الأكثر تداولا لشهر أغسطس آب 55 سنتا ليصل إلى 75.30 ​دولار للبرميل. ولم يتم التسوية في السوق الأمريكية يوم الجمعة بسبب عطلة رسمية.

وجاءت الضغوط على الأسعار عقب إعلان وزير الخارجية الإيراني أن بلاده حصلت على إعفاءات تتعلق بصادرات النفط والبتروكيماويات، إلى جانب الإفراج عن جزء من الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار، وهو ما عزز توقعات بزيادة المعروض في الأسواق.

ورأى محللون أن التقدم الدبلوماسي ساهم في تهدئة الأسواق، مع التأكيد على أن التوصل إلى اتفاق دائم لا يزال يواجه تحديات، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، ولا سيما على الساحة اللبنانية.