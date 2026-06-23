بدفع من الذكاء الاصطناعي: صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية تقترب من 4 تريليونات دولار

يواصل الذكاء الاصطناعي لعب دور رئيسي في إعادة تشكيل خريطة الاندماجات والاستحواذات، إذ ارتبطت 17% من أكبر 100 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026 بشركات أو تقنيات مرتبطة بالمجال، رغم تراجع هذه النسبة مقارنة بالعام السابق...

تتجه قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية إلى بلوغ نحو 4 تريليونات دولار خلال عام 2026، مسجلة أقوى أداء سنوي منذ عام 2021، وفق تقديرات شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC)، في ظل تنامي الصفقات الضخمة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتوقعت الشركة أن ترتفع القيمة الإجمالية للصفقات بنحو 13% مقارنة بعام 2025، مدفوعة بزيادة كبيرة في عدد الصفقات التي تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، والتي باتت تمثل 48% من إجمالي قيمة السوق العالمية للاندماجات والاستحواذات.

ورغم هذا النمو في القيمة، تشير التقديرات إلى تراجع عدد الصفقات المنفذة خلال العام إلى نحو 42 ألف صفقة، بانخفاض 13% على أساس سنوي، ما يعكس تركّز النشاط في عدد محدود من الصفقات العملاقة مقابل تباطؤ السوق الأوسع.

وبحسب التقرير، ارتفعت مساهمة الصفقات الكبرى بنسبة 39% مقارنة بعام 2025 وبنسبة 26% مقارنة بعام 2024، فيما كانت القيمة الإجمالية للسوق ستتراجع بنحو 4% لولا تأثير هذه الصفقات.

ويواصل الذكاء الاصطناعي لعب دور رئيسي في إعادة تشكيل خريطة الاندماجات والاستحواذات، إذ ارتبطت 17% من أكبر 100 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026 بشركات أو تقنيات مرتبطة بالمجال، رغم تراجع هذه النسبة مقارنة بالعام السابق.

ومن أبرز الصفقات المعلنة هذا العام اتفاق شركة "سبيس إكس" على الاستحواذ على شركة البرمجيات الناشئة "كورسور" في صفقة أسهم بلغت قيمتها 60 مليار دولار، إضافة إلى استحواذ شركة "سيلزفورس" على شركة "فين" المتخصصة في خدمات العملاء مقابل 3.6 مليارات دولار.

وقال براين ليفي، المسؤول عن قطاع الصفقات العالمية في "برايس ووترهاوس كوبرز" بالولايات المتحدة، إن عام 2026 يشهد موجة جديدة من الصفقات الكبرى يقودها الذكاء الاصطناعي، الذي يعيد توجيه رؤوس الأموال ويغير موازين المنافسة بين الشركات والقطاعات.

وفي قطاع الأصول الرقمية، أظهرت بيانات شركة "أركيتكت بارتنرز" استمرار النشاط عند مستويات مرتفعة، بعدما سُجلت 89 صفقة اندماج واستحواذ في الربع الأول من العام بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليارات دولار، وهي من بين أعلى المستويات التاريخية للقطاع.

وتصدرت صفقة استحواذ شركة "ماستركارد" على منصة العملات المستقرة "BVNK" بقيمة 1.8 مليار دولار قائمة أكبر الصفقات، فيما تتوقع الشركة الاستشارية استمرار تسارع عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع العملات الرقمية خلال الفترة المقبلة.