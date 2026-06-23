عودة مؤشر موسم العملات البديلة مدفوعة بتراجع بيتكوين

يُنظر إلى دخول المؤشر منطقة "موسم العملات البديلة" على أنه دليل على تدفق السيولة إلى العملات المشفرة الأخرى مع استمرار قوة بيتكوين...

أظهرت بيانات شركة "غلاس نود" عودة مؤشر دورة العملات البديلة إلى منطقة "موسم العملات البديلة"، بعدما ارتفع إلى 86 نقطة، وهو مستوى يشير عادة إلى تفوق أداء العملات الرقمية البديلة على بيتكوين خلال فترة زمنية محددة.

غير أن الشركة أوضحت أن القراءة الحالية لا تعكس بالضرورة موجة صعود واسعة في سوق العملات البديلة، بل ترتبط بدرجة كبيرة بالتراجع الحاد الذي سجلته بيتكوين خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي الظروف الطبيعية، يُنظر إلى دخول المؤشر منطقة "موسم العملات البديلة" على أنه دليل على تدفق السيولة إلى العملات المشفرة الأخرى مع استمرار قوة بيتكوين. إلا أن "غلاس نود" أشارت إلى أن الوضع الحالي مختلف، إذ إن ضعف بيتكوين كان العامل الرئيسي وراء تحسن أداء العملات البديلة نسبيًا.

وأضافت الشركة أن العملات البديلة بدأت تتخلص تدريجيًا من ضغوط البيع التي استمرت قرابة عامين، في حين دخلت بيتكوين مسارًا هبوطيًا دفع المؤشر إلى الارتفاع.

وتراجعت بيتكوين بنحو 18% خلال الشهر الماضي، وفق بيانات السوق، وسط ضغوط ناجمة عن تشدد السياسة النقدية الأميركية وتزايد التوقعات بإقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة، وهو ما يقلص عادة شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفرة.

وفي المقابل، لا يتفق جميع المحللين مع سيناريو استمرار التشديد النقدي. فقد رجح زاك باندل، رئيس الأبحاث في شركة "غراي سكيل"، أن يمتنع الاحتياطي الفيدرالي عن تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة، معتبرًا أن تراجع المخاوف المرتبطة بالتشديد قد يدعم أداء بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن بيتكوين والذهب تخلفا عن أداء أسواق الأسهم منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، نتيجة توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، لافتًا إلى أن أي تغيير في هذه التوقعات قد يمنح بيتكوين فرصة لتعويض جزء من خسائرها.

ورغم الارتفاع القوي في مؤشر موسم العملات البديلة، حذر عدد من الخبراء من اعتباره إشارة مؤكدة على انتعاش شامل للسوق. وقال مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بيتوايز"، إنه لا يتوقع عودة النمط التقليدي الذي ترتفع فيه معظم العملات البديلة في وقت واحد، مرجحًا ظهور موسم مختلف تقتصر مكاسبه على مشاريع محددة.

من جهته، رأى كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لمنصة "كريبتوكوانت"، أن السرديات التسويقية وحدها لم تعد كافية لدعم أسعار العملات الرقمية، متوقعًا أن تتركز التدفقات الاستثمارية مستقبلًا في المشاريع التي تمتلك نماذج أعمال واضحة وإيرادات فعلية.