"بنك أميركا": الذهب بعيد عن 6000 دولار رغم التفاؤل طويل الأجل

رغم هذه النظرة الحذرة على المدى القصير، حافظ البنك على توقعاته الإيجابية للذهب مستقبلاً، مستندًا إلى تنامي العجز المالي في الولايات المتحدة واتجاه البنوك المركزية إلى زيادة احتياطاتها من المعدن الأصفر...

استبعد محللو "بنك أوف أميركا" وصول أسعار الذهب إلى مستوى 6000 دولار للأونصة في المدى القريب، مرجعين ذلك إلى قوة الدولار الأميركي واستمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى ضعف التدفقات الاستثمارية نحو المعدن النفيس.

ورغم هذه النظرة الحذرة على المدى القصير، حافظ البنك على توقعاته الإيجابية للذهب مستقبلاً، مستندًا إلى تنامي العجز المالي في الولايات المتحدة واتجاه البنوك المركزية إلى زيادة احتياطاتها من المعدن الأصفر، بالتزامن مع توقعات بتراجع الوزن النسبي للدولار في الاحتياطات العالمية.

وجاءت هذه التقديرات بالتوازي مع توقعات أخرى للبنك ترجح رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية خلال العام الجاري، بعد إشارات متشددة صدرت عن لجنة السياسة النقدية وتصريحات رئيس البنك الجديد كيفن وارش بشأن التمسك بهدف التضخم البالغ 2%.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى تعزيز جاذبية الأصول المدرة للعائد، مثل السندات والدولار، مقارنة بالذهب الذي لا يوفر دخلاً دوريًا لحائزيه.

وفي الأسواق، تراجعت أسعار الذهب بنحو 20% منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، لتسجل 4190 دولارًا للأونصة مع بداية تداولات الثلاثاء.

وأشار تقرير "بنك أوف أميركا" إلى أن التحول من سياسات نقدية توسعية إلى تشديد نقدي قلّص فرص ارتفاع الذهب بنحو 50%، لكنه لفت في المقابل إلى استمرار عوامل داعمة للسوق.

وأوضح أن البنوك المركزية عادت إلى شراء الذهب خلال نيسان/أبريل بعد مبيعات محدودة في آذار/مارس، فيما أظهر أحدث استطلاع لمجلس الذهب العالمي أن نحو 90% من البنوك المركزية تتوقع زيادة حيازاتها من الذهب خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وفي السياق ذاته، خفّض "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2026 بمقدار 500 دولار، لتستقر عند 4900 دولار للأونصة، مع استمرار توقعاته بتحقيق المعدن النفيس مكاسب خلال النصف الثاني من العام، وإن بوتيرة أبطأ من التقديرات السابقة.