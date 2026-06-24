تراجع سهم "سبيس إكس" يهبط بثروة ماسك دون تريليون دولار

رغم هذا التراجع، لا يزال ماسك يتصدر قائمة أثرياء العالم بفارق واسع عن أقرب منافسيه، لاري بايج، في حين يواصل المستثمرون مراقبة قدرة سهم "سبيس إكس" على الاستقرار وسط التقييمات المرتفعة والتحديات المالية التي تواجه الشركة...

تراجعت ثروة الملياردير إيلون ماسك إلى أقل من تريليون دولار، بعدما تعرض سهم شركة "سبيس إكس" المدرج حديثًا في بورصة ناسداك لضغوط بيعية حادة، أنهت فترة قصيرة احتفظ خلالها بلقب أول شخص تتجاوز ثروته حاجز التريليون دولار.

وبحسب البيانات الواردة، انخفض سهم الشركة بنحو 31% مقارنة بأعلى مستوى سجله بعد الإدراج، ما أدى إلى تقلص صافي ثروة ماسك إلى نحو 957 مليار دولار، بعد أن بلغت ذروتها عند 1.32 تريليون دولار في 16 حزيران/يونيو.

وكانت "سبيس إكس" قد طرحت أسهمها للاكتتاب العام بسعر 135 دولارًا للسهم، قبل أن تبدأ التداول عند 150 دولارًا، في طرح جمع 75 مليار دولار وحقق تقييمًا أوليًا قارب 1.77 تريليون دولار، وهو من أكبر الطروحات العامة في الأسواق.

وشهد السهم تراجعًا حادًا خلال الأيام الأخيرة، إذ فقد أكثر من 16% من قيمته في جلسة واحدة، ما أدى إلى محو نحو 240 مليار دولار من ثروة ماسك خلال يوم واحد، وفق الأرقام المذكورة في التقرير.

وتزامن هبوط "سبيس إكس" مع موجة بيع أوسع طالت أسهم التكنولوجيا، إذ سجلت شركات كبرى مثل "ألفابت" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"أمازون" تراجعات ملحوظة، فيما انخفض سهم "تسلا" بأكثر من 7%، ما زاد الضغوط على ثروة ماسك.

كما يترقب المستثمرون انتهاء فترات حظر بيع الأسهم الخاصة بالمستثمرين الأوائل والمطلعين داخل الشركة، وهو ما قد يضيف ضغوطًا جديدة على السهم مع دخول مزيد من الأسهم إلى السوق خلال الأشهر المقبلة.

ورغم هذا التراجع، لا يزال ماسك يتصدر قائمة أثرياء العالم بفارق واسع عن أقرب منافسيه، لاري بايج، في حين يواصل المستثمرون مراقبة قدرة سهم "سبيس إكس" على الاستقرار وسط التقييمات المرتفعة والتحديات المالية التي تواجه الشركة، والتي سجلت خسارة صافية بلغت 4.9 مليارات دولار خلال عام 2025.