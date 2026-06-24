مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي تضغط على الأسهم العالمية

تتجه الأنظار إلى نتائج شركة "ميكرون تكنولوجي"، التي يُنظر إليها باعتبارها اختبارًا مهمًا لقياس قوة الطلب على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ورغم تراجع سهم الشركة 13% في جلسة الثلاثاء، فإنه لا يزال يحقق مكاسب تتجاوز 250% منذ بداية العام...

تراجع الزخم الإيجابي في الأسواق الآسيوية، الأربعاء، بعدما عادت المخاوف المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي والرقائق إلى الواجهة، ما دفع المستثمرين إلى مواصلة تقليص مراكزهم في أسهم التكنولوجيا عقب موجة بيع عالمية واسعة.

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" بعد مكاسب مبكرة، متأثرًا بهبوط أسهم شركة "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ" بنسبة 3%، في حين قلّص مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي مكاسبه مع استمرار الضغوط على قطاع أشباه الموصلات رغم ارتفاع سهم "سامسونغ إلكترونيكس" بدعم من توقعات بإطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم.

وفي الولايات المتحدة، تعرضت أسهم شركة "سيريبراس سيستمز" لضغوط قوية بعدما جاءت توقعات إيراداتها السنوية دون توقعات المستثمرين، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة الشركات الجديدة على الاستفادة من الطفرة المتسارعة في استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وتتجه الأنظار إلى نتائج شركة "ميكرون تكنولوجي"، التي يُنظر إليها باعتبارها اختبارًا مهمًا لقياس قوة الطلب على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ورغم تراجع سهم الشركة 13% في جلسة الثلاثاء، فإنه لا يزال يحقق مكاسب تتجاوز 250% منذ بداية العام.

وزادت حدة القلق في الأسواق بعد تحذيرات من تضخم التقييمات في قطاع الذكاء الاصطناعي. وقال بول غامبلز، الشريك المؤسس في "إم بي إم جي غروب"، إن فقاعة الذكاء الاصطناعي تُعد الأكبر في تاريخ أسواق الأسهم من حيث الحجم والديون المصاحبة لها، معتبرًا أن الأسواق لم تستوعب بعد كامل المخاطر المحتملة.

وجاءت هذه التطورات بعد خسائر حادة تكبدتها الأسهم العالمية، إذ هبط مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 3.3% وتراجع "إس آند بي 500" بنسبة 1.4%، بينما فقد مؤشر أشباه الموصلات الأميركي نحو 8% من قيمته في جلسة واحدة.

ورغم التقلبات الأخيرة، ما تزال الأسواق العالمية تتجه نحو إنهاء النصف الأول من عام 2026 على مكاسب قوية، مدعومة بالأداء الاستثنائي لأسهم التكنولوجيا خلال الأشهر الماضية.

وفي أسواق السلع، تراجع خام "برنت" إلى أقل من 77 دولارًا للبرميل مع انحسار المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط عبر مضيق هرمز، فيما واصل الذهب انخفاضه للجلسة الثانية تحت ضغط قوة الدولار وعمليات بيع الأصول المرتبطة بالتكنولوجيا.

أما في سوق السندات، فارتفعت سندات الخزانة الأميركية مع توجه المستثمرين إلى الأصول الأكثر أمانًا، بينما يترقب المتعاملون صدور بيانات الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.